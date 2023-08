Meteorski dež bo za te tri astrološke znake pravi blagoslov: preverite, ali se vam bo uresničila želja

Vsako leto smo v tednih med 17. julijem in 24. avgustom deležni prav posebnega nočnega prizora: meteorskega roja Perzeidov, enega najaktivnejših v naši neposredni galaktični soseščini. Vrhunec je običajno okoli 12. avgusta, ko lahko pričakujemo do 60 utrinkov na uro.

Kaj so Perzeidi?

Perzeidi so meteorski roj, ki je posledica razpada kometa 109P ali Swift-Tuttle. V svoji eliptični orbiti okoli sonca komet izgublja delce, tj. postopoma razpade in oblak prahu ali drobirja pusti vidno sled. Avgusta Zemlja prečka orbito Swift-Tuttla na svoji poti okoli sonca. Ko njegovi ostanki z veliko hitrostjo zadenejo naše ozračje, pride do reakcije, ki povzroči blisk zračnih molekul, ki se nam zdijo kot zvezdni utrinki.

Komu se bo uresničila želja?

Nekateri verjamejo, da si moramo ob zvezdnih utrinkih nekaj močno, močno zaželeti, saj imamo tako veliko več možnosti, da se naša želja uresniči. In astrologi menijo, da imajo naslednja znamenja pravzaprav največ možnosti, da se jim bo tokrat želja uresničila, saj bo meteorski dež Perzeidov tokrat na njihovi strani.

Dvojčka

Dvojčki si od življenja želijo predvsem eno stvar: lahkotnost. Kot zračno znamenje si večinoma želijo leteti naokoli in ne trčiti ali se kjer koli zapletati.

V zadnjem času pa se počutite vse bolj obremenjeno, obremenjeno z bremenom vsakdana in usode. A brez skrbi, za vas imamo dobro novico: Perzeidi vas bodo nekoliko razbremenili. Zdaj se lahko malo sprostite in distancirate od vsega. To vam ne bo koristilo le v tem trenutku, ampak vam bo dalo poguma za naprej, saj če ste uspeli enkrat, vam lahko uspe še in še, znova in znova.

Tehtnica

Perzeidi bodo tehtnicam pokazali pot iz slepe ulice, v kateri so zadnje čase. Zdaj se zavedajo, da so sledili pričakovanjem in idejam, ki niso bile njihove.

Tehtnice potrebujete harmonijo in pomembno vam je, da ugajate drugim. A če se vam pri tem zatakne, tvegate, da bodo na koncu vse izgubili. Občutek, da nekaj počnete z resničnim zagonom in resničnim prepričanjem, da to delate zase, vam omogoča, da se razcvetite, daje vam moč in vas dela odlične osebe za vse ljudi okoli vas.

Strelec

Strelci se ne zavedajo nobenih minljivih, neizpolnjenih hrepenenj. To so odlični pogoji, da se odprejo novim stvarem. V njih in v svetu.

Zdaj imate pravi odnos do eksperimentiranja, saj čutite, da je to, kar doživite, tako ali drugače pridobitev: učite se iz negativnih izkušenj in te vas ne bodo preveč iztirile. Morda vas do te točke niso pripeljali Perzeidi, a zagotovo vam bodo pomagali spoznati, da se najboljša pot do osvoboditve skriva v vas samih. Ali ni to tisto, kar si najbolj želite?