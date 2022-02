Mesec, v katerem ste se rodili, razkriva vse o vas

Za astrologe in numerologe ima mesec, v katerem ste rojeni, poseben pomen. V preteklosti je bilo življenje organizirano po naravnih ciklih in luninih spremembah, zato naj bi bil mesec rojstva zelo pomemben kazalnik našega značaja in lastnosti. Kaj pove o vas?

Januar

Januarju vlada starodavna ali stara luna. Rojeni vodja ste, ki ima pred seboj jasno vizijo in natančno ve, kaj hoče. Ljubite stabilnost in varnost, vaša družina je na prvem mestu.

Februar

Sneženi februar so zaradi pomanjkanja hrane v zadnjem mesecu zime imenovali tudi »mesec lakote«. Skromni ste in plemeniti, radi pomagate drugim ljudem, da začnejo znova in premagajo bolečino preteklosti.

Marec

Ta mesec označuje začetek pomladi in prebujanje zemlje. Imate visoke cilje in veliko željo po ustvarjanju. Nič vam ni težko, polni ste energije.

April

Mesec april je pod okriljem Venere. Rojene v tem mesecu vodi ljubezen in vse, kar počnejo, opravijo s srcem. Obožujejo romantiko.

Maj

Maj velja za enega najlepših mesecev, saj je poln življenja in veselja po zaslugi cvetja, ki cveti in diši povsod okoli nas. Tudi ljudje, rojeni v maju, so vedri, optimistični, izžarevajo pozitivno energijo.

Junij

Junij je bogat in ploden mesec, v katerem se že obirajo nekateri zreli plodovi. Rojeni junija so pridni, sposobni narediti vse, da bi dosegli blaginjo.

Julij

Julij je čas blaginje, a prostora za sanjarjenje, ni veliko, saj že razmišljamo o jeseni. Rojeni v juliju znajo ohraniti ravnovesje med dolžnostjo in užitkom.

Avgust

Avgusta luna pogosto dobi rdečkast odtenek, zato so avgust velikokrat imenovali tudi »rdeči mesec«. Če ste rojeni v tem mesecu, znate delati z drugimi ljudmi in ste tesno povezani z naravo.

September

Prvi jesenski mesec je čas žetve in zrelih plodov. Rojeni v tem mesecu imajo razvito intuicijo, ki jih vodi na pravo pot do želenega.

Oktober

Oktober je v mnogih starih kulturah veljal za mesec lova, zato so ga včasih imenovali »krvavi mesec«. Če ste rojeni oktobra, imate močne živalske nagone, ste impulzivni in strastni. Življenje vam daje obilje.

November

Dnevi postajajo vse krajši in pripravljamo se, da bomo več časa preživeli v zaprtih prostorih. Tema skriva vaš resnični potencial. Imate nalogo dokončati nekaj nedokončanega, kar so vam zapustili predniki.

December

Začetek zime zaznamuje pojav hladne lune. Če ste rojeni v tem mesecu, imate moč, in če jo boste uporabili na pravi način, vam bo pomagala premagati vse težave, na katere naletite.