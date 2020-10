Merkurjevi tranziti

Merkurjevo povezovanje z drugimi planeti za kratko zaznamuje naše razpoloženje. FOTO: Elen11/Getty Images

Merkurjevi aspekti s Soncem prinašajo jasnost, vpogled v celoto. Ko se Merkur sreča z njim v direktni fazi, se nam nekaj pokaže, v retrogradni pa zjasni, uvid in razumevanje pa zadeve poglobita.Merkurjevi aspekti z Venero kažejo, da bomo imeli več potrebe, da z besedami pridobimo priljubljenost, odobravanje, tako se bomo lepše vedli in prijazno pogovarjali. Naše misli bodo romantične in vedre. Aspekt spodbuja kreativno izražanje, nosi lahkotno in igrivo energijo med ljudi.Merkurjevi aspekti z Marsom prinašajo nepotrpežljivost na cesto ter v pogovore. Ob njih si bomo lažje povedali stvari iskreno in direktno, brez olepševanja in strahu, kaj si bo kdo o nas mislil. Toda ob negativnih aspektih lahko izražamo svojo resnico ostro, grobo, brez občutka. Vsekakor smo v teh dneh bolj nemirni, a tudi delavni in spretni.Merkurjevi aspekti z Jupitrom nakazujejo dneve, ko je več potrebe po pogovorih in razmišljanju. Radovednosti in idealizma je veliko. Če gre za negativne aspekte, se zdi, da smo raztreseni, pozitivni pa prinašajo intelektualne in šolske uspehe, uspešne dogovore in optimističen pogled na življenje.Merkurjevi aspekti s Saturnom nas skoncentrirajo. Zožijo naš pogled na problematiko in nas spodbujajo, da najdemo način, kako rešiti problem, načrtujemo. Če gre za disharmonične aspekte, na dan pride več strahu in smo črnogledi. Če gre za pozitivne aspekte, se zavedamo realnosti, a smo dovolj trpežni in učinkoviti, da nas strah ne ohromi. S temi aspekti so povezane težje novice o nerešljivi situaciji.Merkurjevi aspekti z Uranom prinašajo radovednost, ko imamo veliko prebliskov in zamisli. V nas se nabere več nemira in se je težje zbrati, saj nam pozornost preskakuje. Če gre za pozitivne aspekte, je idej ravno prav in so med njimi take, ki nam lahko spodbudno obrnejo življenje, ob negativnih pa jih je preveč in se je težko umiriti. Možne so nepričakovane novice, ki spremenijo potek dogodkov.Merkurjev aspekt z Neptunom budi domišljijo, nas odpira dušnemu, naredi manj stvarne. Zmedejo nas naše misli, lahko pozabljamo, se zlažemo. Lahko se izgubimo, razum zna biti lenoben in počasen. Toda če je treba uporabiti domišljijo in šarm, vas bo aspekt podpiral.Merkurjev aspekt s Plutonom nam pomaga pogledati v ozadje. Detektivski um, ki ga prinaša, lahko omogoča ozaveščanje bistva problema. Lahko pa nas tak um tudi zavede, da delujemo iz sebičnih delov svoje narave, razmišljamo manipulativno, maščevalno, temačno, sumničavo. V vsaki besedi drugega vidimo temne namere, lahko pa prinaša tudi težke novice.