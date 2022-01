Merkurjeva retrogradnost nas popelje globoko

Merkur se bo trikrat premaknil od 26. stopinje kozoroga do 9. stopinje vodnarja. V tem procesu bo trikrat harmonično vezan na os Luninih vozlov in tvoril konjunkcijo s Plutonom. To pomeni, da bomo deležni več pritiskov, strahov, črnogledosti, besednih manipulacij (30. 12., 29. 1., 11. 2.)., a hkrati se bo odprl tudi dialog, ki bo pomagal k povezovanju drugače mislečih (3. 1., 26. 1., 12. 2.).

Celoten proces se je začel že konec prejšnjega leta in nas ponovno popeljal v več strahu in črnih predvidevanj. Toda ker je bila konjunkcija s Plutonom samo enkrat, je nismo najbolje ozavestili, tako nas je premik Merkurja v vodnarja 2. 1. letos razbremenil in smo pozabili na vso težo in skrbi, zle slutnje omenjenega časa. Ker je 3. 1. tvoril še harmonijo z Luninima vozloma, smo še močneje čutili ta novi optimizem in obljubo boljših časov, občutke osvobajanja in spodbudnejši dialog.

Toda Merkur se počasi upočasnjuje in 14. 1. se dokončno ustavi, da bi se obrnil nazaj, in to ravno še v orbisu kvadrata z Uranom, tako bo kar nekaj dni okrog tega datuma nekaj več vetra, a tudi živčnosti, nemira, veliko idej, a težje se bo zbrati in jih uresničiti. Na psiho ljudi aspekt ne deluje dobro, ampak hektično, razdvajajoče in nam prinaša napetosti. 26. 1. gre Merkur nazaj v kozoroga in se na zadnji stopinji zopet harmonično poveže z Luninima vozloma. Tako prinese priložnosti za dialog, a marsikaj še pride na plan, zaradi česar se bo razmišljalo drugače kot prej.

Zasebno bomo čutili, da se zdi vse bolj črno in težko. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Najtežji čas bo do 29. 1. do 11. 2., ko bo Merkur dvakrat tvoril konjunkcijo s Plutonom in zaradi počasnosti tik pred in po obratu direktno dolgo ostajal povezan z njim. Tako lahko ves ta čas čutimo veliko pritiska, na dan pridejo težke zgodbe, več se bo z nami manipuliralo, na nas pritiskalo, zasebno bomo čutili, da se zdi vse bolj črno in težko, več bo zle slutenje in manj optimizma. Pomembno je, da gremo skozi to obdobje zavestno, da dovolimo, da pride iz skritih temačnih predelov naše psihe na plan, kar ima za priti, in to pogumno predelamo. Ne pustimo, da nas potopi, najdemo način, kako videno sprejeti, si odpustiti in iti naprej. Prihajajo boljši časi, a prej nas določene informacije še nekoliko počrnijo. 12. 2. je Merkur še v harmoniji z Luninima vozloma, postopoma bo manj pritiska, več konsenza, sodelovanja.

Tokratna Merkurjeva retrogradnost nas bo popeljala globoko, da vidimo, pred čemer bi si zakrili oči. Poglejmo, se pogovorimo in spustimo. Bolj bomo proces zavestno doživeli, več naših samouničevalnih elementov bo odstranjenih in lažje bomo zgrabili v priložnosti, ki se nam bodo ponujale pomladi.