Merkur v svojem domu

Merkur v dvojčkih deluje kot prebrisanost, iznajdljivost, prilagodljivost, sposobnost izražanja in povezovanja. V devici prinaša ročne spretnosti, sposobnost videti malenkosti, dober spomin in jezikovno natančnost.

Merkur v domu človeku omogoča, da je bister, se hitro uči, je iznajdljiv. Človek s tem položajem se besedno hitreje in bolje odziva. Merkur v dvojčkih se izraža zabavno, preprosto, prikupno, zanimivo. Kot dobri govorci se ljudje s to kombinacijo znajdejo v vlogi učiteljev, komikov, radijskih novinarjev ... Merkur v devici se izraža bolj resno, natančno, pikolovsko, osredotočeno na malenkosti, a tudi praktično in uporabno; v nasprotju z Merkurjem v dvojčkih, ki je bolj umetnik in teoretik, je Merkur v devici usmerjen na uporabno vrednost razuma. Ljudje z Merkurjem v devici so bolj resni novinarji, lektorji, jezikoslovci, pisatelji, znanstveniki.

Merkur ne govori le o sposobnostih razuma, ampak opisuje iznajdljivost, sposobnost povezovanja različnih ljudi in stvari, področij, povezan je tudi s potovanji. Tako je človek z Merkurjem v svojem domu bolj praktičen, iznajdljiv, ročno spreten, prilagodljiv, povezovalen. Merkur v dvojčkih povezuje bolj ljudi, v devici pa lažje različna področja.

Merkur je lahko v karti zelo močan. Na primer ob težje postavljeni Luni poskušamo z logiko razumeti svoja in tuja čustva, čeprav logika in čustva nimajo nič skupnega. Čustva je treba začutiti in dojemanje njihove nelogične logike zahteva čustveno inteligenco, ki z Merkurjevimi logičnimi sklepi vzrokov in posledic nima nič.

Kot dobri govorci se ljudje z Merkurjem v domu znajdejo v vlogi učiteljev, komikov, novinarjev. FOTO: Lanastock/Getty Images

Težave ima lahko pri razumevanju določene situacije z vsemi neznankami in širino, ker ima premalo uvida v celoto in se pretirano osredotoča na podrobnosti. Spremenljivost Merkurja lahko moti tudi doseganje večjih dolgoročnejših ciljev. Res je, da se v vsaki situaciji znajde, prilagodi. Toda pri projektih, ki so dolgoročni in zahtevajo postopno sledenje načrtom, pogosto s svojo prilagodljivostjo in spremenljivostjo ali samo dvomi spreminja smer gibanja in pristope do cilja, kar lahko prinaša nepotrebne spremembe, nemir in nezadovoljstvo v odnosih. Včasih se tak človek zaradi vseh drobnih sprememb, ki jih na poti do cilja naredi, izgubi v procesu. Koristno bi bilo, da kljub potrebi po spremembah ohranja neko jasno stalno smernico, saj bo tako dosegel več, kot če skače iz ene situacije v drugo.

Čeprav je Merkur v svojem domu nekaj, česar smo lahko v šolskem, akademskem, jezikovnem pogledu res veseli, je hkrati nujna previdnost, da ne uporabljamo razuma in logike prav na vseh področjih življenja. Dojeti je treba, da so področja, na katerih premočna logika prinaša nemir, nezadovoljstvo, in področja, kjer se zaradi pretiranega spreminjanja in prilagajanja lahko izgubi občutek varnosti, stabilnosti in smeri gibanja.