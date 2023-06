Merkur v rojstni karti

Merkur je planet, ki je najbližje Soncu, njegov obrat okrog svoje osi je počasen, okrog Sonca pa hiter. Zaradi tega je ena stran planeta izrazito toplejša in svetlejša, druga pa veliko hladnejša in temna. Simbolično nas to spominja na dvojno naravo znamenj, ki jim Merkur vlada, in s tem dvojnost samega Merkurja. Hermes (grški predhodnik rimskega Merkurja) je božji sel, znan predvsem po prebrisani igrivi naravi, s čimer je postal Apolonov ljubljenček (bližina Soncu), pa vendar je po drugi strani tisti, ki vodi duše na zadnjem potovanju v Had (ima tudi senčno, globljo, temnejšo stran).

Merkur je povezan s pisanjem, branjem, razmišljanjem ... FOTO: Fizkes/Getty Images

Ker je povezan s prenosom, pod njegovo okrilje spadajo trgovci, trgovski potniki, poštarji, avtoprevozniki. Hermes ima nalogo, da vodi potnike skozi nevarnosti, ki se na potovanjih lahko pripetijo, tako vlada vsem, ki so veliko na cesti. Na svoji strani ima tatove in lažnivce. Ker vlada mislim in besedam, je povezan z vsemi, ki se z besedami ukvarjajo – novinarji, pisci, radijskimi voditelji, jezikoslovci, prevajalci ...

Merkur vlada mišljenju, sposobnosti z analizo razumeti stvarnost, govoru, sposobnosti misli in doživetja, izkustva prenesti na druge, od notranjih dialogov do natančne analize, govora in razglabljanja, razpravljanja, govoričenja in opravljanja.

Merkur je analiza, so besede in so stavki, pisatelji in učenci. Jupiter pa je po drugi strani sinteza in vsebina, bistvo, modrost, ki se za besedami skriva. Merkur je intelektualna enota, Jupiter je celota, ne kot skupek napisanega, ampak jedro tega.

Psihološke značilnosti Merkurja so objektivnost, igrivost, prebrisanost, lahkotnost, praktičnost, iznajdljivost, zabavnost, prilagodljivost življenju in igriv odnos do njega, zato včasih, če je v karti izpostavljen in negativno povezan s preostalimi planeti, nakazuje tudi lažnivost, nezrelost, otročjost.

Glavna naloga Merkurja je prenos. Najprej informacij, zato ga povezujemo s časopisi, knjigami, šolo, pošto, telefoni, radii, a tudi stvari, zato je povezan s prevozom in vlada prevoznim sredstvom.

Merkur je povezan s simboli, vlada številom, ki omogočajo zajeziti stvarnost v red, urejeno logiko in so osnove, da je mogoče ovrednotenje določenih pojavov. Vlada besedam, ki so temelj govora in mišljenja. Astrološko ga povezujemo s šolstvom, predvsem osnovno šolo, knjigami in vsem, iz česar je mogoče sprejeti znanje.

Analiza kot bistveno orodje Merkurja je tisto, s čimer ima človek neizmerne možnosti. V duhovnem smislu mu omogoči vstop na duhovno pot, da izkustva z analizo znova ovrednoti, razume, kaj učitelj sporoča, zaradi Merkurja lahko beremo knjige in se iz njih učimo, bolj je izostren, ostrejše orodje za razumevanje postaja.

Težko položen Merkur v karti nakazuje možnosti bolezni v otroštvu. Vlada živčevju in živčnemu sistemu. Pod njegovo vladavino so glasilke, ramena, roke, prsti, dlani, dihalni trakt, medorganske in medcelične povezave, delno ščitnica, organi sluha in govora, miselne funkcije, delno možgani, žile.