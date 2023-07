Merkur v juliju 2023 tem znakom prinaša kaos: posebej občutljive bodo finance

Merkur v juliju bo imel največji vpliv na finance, nekaterim pa se obeta katastrofa, pišejo astrologi.

Oven

Ovni, ne bodite leni, imeli boste veliko poslovnih obveznosti, ki zahtevajo nove finančne rešitve. Izkoristite pozitivni vpliv Venere, da se čim bolj potrudite, saj se bo obrestovalo. Premislite o svojih korakih, preden ukrepate. To ni čas za menjavo službe in drage nakupe.

Bik

Biki, dovolj obžalovanja življenjskih okoliščin. Merkur v raku negativno vpliva na vas, tako na delovnem kot finančnem področju. Ne delajte preveč, ne pehajte se za denarnimi nagradami, ne zapravljajte denarja brez razloga. Cenite, kar imate.

Dvojčka

Dvojčki, Merkur vam prinaša finančno poslabšanje. Retrogradni Neptun priliva olja na ogenj in prinaša težave. Razmišljati morate pozitivno, lahko le tako dosežete finančni uspeh.

Rak

Raki, če ne boste zavihali rokavov, ne bo uspeha. Ne uporabljajte trikov in ne zanašajte se le na srečo. Bližnje prosite za finančno pomoč, če jo potrebujete.

Lev

Levi, to ni čas za drage nakupe, posojila, hipoteke ... Začnite varčevati. V službi boste imeli težave, ki jih povzroča retrogradnost Neptuna, kar vam prinaša številne izzive. Ne izgubite optimizma, ta faza je začasna.

Devica

Devica, Merkur na vas vpliva negativno, a sreča vas ne bo pozabila. Posvetite se pridobivanju novih znanj, ki vas bodo pripeljala do spremembe službe in boljših finančnih možnosti. To ni čas za pomembne nakupe.

Tehtnica

Tehtnice, za vas imamo dobro novico: prihaja dobiček. Izkristalizirali se bodo rezultati vaših dosežkov, nasmiha se vam poslovna pot. Če prejmete kritiko, se ne jezite, ampak jo koristno uporabite.

Škorpijon

Škorpijoni, bodite pošteni do svojih sodelavcev, to lahko vpliva na vaše finančno stanje. Ne širite tračev, saj lahko uničijo vaš ugled in vas pripeljejo v kaos finančnih in poslovnih težav.

Strelec

Strelci, imate čas, da se ukvarjate s financami. Čaka vas uspeh, a ko bo Merkur ugodnejši. Nikomur ne dajajte praznih obljub, saj so lahko ti ljudje kasneje pomembni za vašo finančno oživitev. Spremembe pozitivno vplivajo na vaše finančno stanje.

Kozorog

Kozorogi, ne zapravljajte več, kot je treba, ustvarili boste nepotrebne težave. Ne kršite pravil, zvezde za vas niso v dobrem položaju. Bodite bolj skromni in si ne izposojajte denarja, prav tako ga ne posojajte drugim, saj obstaja nevarnost, da vam denarja ne bodo nikoli vrnili.

Vodnar

Vodnarji, Merkur ni v idealnem položaju za vas, zato morate sodelavcem in poslovnim partnerjem pokazati, da ste zaupanja vredna. Ne počnite stvari, ki lahko negativno vplivajo na vaš poslovni uspeh in finančno stanje. Ne zaupajte preveč svoji intuiciji, da vas ne zapelje na napačno pot.

Ribi

Ribe, čakajo vas številni izzivi in ​​spremembe načrtov, zato ostanite mirni, a pripravljeni na vse. Prihajajo nepričakovani stroški, vzdržite se zapravljanja in skrbno ravnajte z denarjem. S prijateljem ali ljubljeno osebo se boste sprli zaradi denarja, piše stil.kurir.rs.