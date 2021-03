Merkur v izgonu in na dnu

Domišljija, sanjarjenje in ustvarjalnost so lahko prednosti. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Po tradiciji ima Merkur tako izgon kot dno v znamenju rib. In prav ta trenutek lahko tudi na splošni ravni močno čutimo njegov vpliv, saj je trenutno v ribah. Vedno več zmede je, raztresenosti, misli nam skačejo kot na toboganu od ene k drugi, ko poskušamo rešiti matematični ali logični problem, smo zmedeni, ne vemo, kje se lotiti dela, hkrati pa brez težav in ne da bi se zavedali nekaj olepšamo, se zlažemo sebi in drugim, realnost malo po svoje prikrojimo. Vpliv je spodbuden le za medije, da lahko prenašajo sporočila umrlih, ter za umetnike, še najbolj poete, ki jim ne zmanjka domišljije in jezikovnega ritma.Če je človek rojen z Merkurjem v ribah, je to kar velik izziv. Ne le da ima problem s koncentracijo, težave s spominom, hkrati ga razum kdaj izneveri pri čisto preprosti življenjski logiki. To se izrazi tudi na cesti in z avtomobili, večne so zamude in preprosto težko se je osredotočiti in delovati v realnem svetu. Redko kdaj so ljudje s to kombinacijo tihi ali pa so tihi samo, ko se ne počutijo najbolj varne, pogosto govorijo kot dež. Večinoma jih je zanimivo poslušati, saj govorijo spevno, ritmično in vse stvari zvenijo nekoliko boljše in bolj zanimive, kot so v resnici.Pozitivna stran te kombinacije, s katero si človek pogosto močno pomaga in kompenzira že omenjene ovire, pomanjkljivosti, je intuicija, res močno čutenje ljudi, s katerimi se pogovarja. Zaradi tankočutnosti je sposoben uvideti problem sogovornika, mu zna stvari povedati ljubeče, toplo. Druga pozitivna lastnost, ki jo oseba uporablja za kompenzacijo prej omenjenih šibkosti, je domišljija. Ni je stvari, ki si je ne zna zamisliti, pogosto tudi olepšati, zato je to povezava, ki prinaša zanimive umetnike, poete, glasbenike, dušne pripovedovalce na tak ali drugačen način.Šele ko zgoraj omenjena sredstva kompenzacije spodletijo, človeka denimo dobijo na veliki in pomembni laži, zaradi katere trpi veliko ljudi. Narobe presodi in se napačno odloči pri kaki veliki in pomembni odločitvi, ki ga privede v res težko situacijo, iz katere ne more. Lahko pa se mu samo sesujejo ideje in predstave, v katere je verjel, in je tu velik osebni padec, iz katerega ne zna. Različne so lahko manifestacije, ko kompenzacija ne deluje več in se je treba soočiti s problemom.Toda ravno tu, ob tem padcu, tej problematiki, ko pade na suha tla realnosti, se sreča s pomembnostjo pozornosti, govorjenja resnice in sprejemanja realnosti, ko se odloča in spozna, kako velik strup so lahko nestvarne sanje, ki ga nosijo skozi življenje. Trpek je padec, vendar je dovolj močna budilka, ki bo človeku pokazala, da je v tem svetu resnica še kako pomembna, da je bolje kako stvar trikrat preveriti kot samo slepo slediti ter, seveda, da je domišljija podlaga kreativnosti, da pa lahko človeka oslepi, ga omrtviči in mu krade možnost pristnega stika tako v odnosu do soljudi kot v odnosu do življenja, saj nas objame v svoj sanjski balonček.