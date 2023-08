Merkur se obrača nazaj: zapletalo se bo in mi bomo to reševali

Merkurjevo pot nazaj večina ljudi pozna. Vemo, da se moramo pripraviti na dneve, ko bomo drug drugega slišali malo po svoje, da se večinoma sprejeti dogovori v času Merkurjeve poti nazaj izkažejo za nesmiselne ali pride nekaj zunanjega, kar onemogoča njihovo uresničitev. Ne pozabimo, kako zelo nam Merkur lahko ponagaja. Toda vsaka njegova retrogradnost je nekoliko posebna, seveda tudi za vsakega posameznika ni enaka.

Letos imamo »zemeljske retrogradnosti«, tako so zapleti bolj konkretni, ne gre le za zmedo ali čustvene zaplete, ampak nam ponagajajo zemeljske stvari, npr. stroji. Opažam, da je ljudem z več planeti v zemeljskih znamenjih (bik, devica, kozorog) težje in naporneje iti skozi ta obdobja, da jih Merkur ustavlja bolj direktno.

Merkur bo retrograden do 16. 9. FOTO: Flashmypixel/Getty Images

Tokrat se bo nazaj obračal v svojem znamenju, kjer ima tako dom kot višino in je najmočnejši. Tako nas bo klical k ponovnemu natančnemu premisleku določenih stvari, analizi, razglabljanju, popravljanju podrobnosti. Lahko odpre tudi pretekle zdravstvene problematike. To je tudi čas, da se poglobimo v svoj način prehranjevanja in dnevne navade.

Ker je istočasno z Merkurjem retrogradna še Venera, bomo kljub spodbudnemu vzorcu potrebovali veliko potrpljenja. Stvari se morda ne bodo odvijale v skladu s predstavami, načrti ali željami. Ni kaj, pojdimo na vlak presenečenja in premislimo, kje lahko poglobimo razumevanje.

Treba bo znova premisliti, kje ima kaka stvar mesto, predelati, razdrobiti določene zgodbe, preden bodo dobile celostno podobo.

V senco je vstopil že 3. 8. (zapustil jo bo 29. 9.), od takrat prihajajo na plan določene problematike, ki se bodo šele pozneje v celoti pokazale oziroma bodo od nas zahtevale veliko pozornosti. Merkur bo retrograden od danes do 16. 9., v tem času lahko pričakujemo največ zapletov, nam bo pa marsikaj jasno že 6. 9., ko bo v konjunkciji s Soncem, tako bomo od takrat malo bolj vešče reševali zaplete, ki jih bo prinesel.

Zelo zoprn je čas obrata, torej ta teden, ko je Merkur zelo počasen, največ pritiska je bilo v sredo (23. 8.), ko je sredi svoje stacionarnosti. Takrat je več zastojev, stvari se ne speljejo, potrebujemo potrpljenje.

Merkur se v tokratni retrogradnosti trikrat sreča v trigonu z Jupitrom. Prvi tak trigon je bil 9. 8., drugi bo 4. 9. in zadnji 25. 9. Ves ta čas se bodo v nas kuhale dobre zamisli in se bo rojevalo nekaj izjemnega in velikega. Če imate izpite za nazaj, jih bo idealno opravljati v začetku septembra. Vsekakor je to znak, da se desna in leva možganska polovica povezujeta harmonično in bomo sposobni priti do poglobljenega razumevanja, hkrati nam bodo misli bolje tekle.

