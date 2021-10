Merkur se je obrnil nazaj

Ob vseh opozorilih, čemu vse se morate izogibati v času Merkurjeve retrogradnosti, ne posvečamo dovolj pozornosti obdobju, ko se sicer obrne nazaj v direktno smer, a nekaj dni še stoji na mestu oziroma pridobiva hitrost.

Astrologi govorimo celo o tem, da se vse postavi na svoje mesto šele, ko Merkur izide iz svoje sence, to pomeni, da se – spet direkten – pomakne prek stopinje, na kateri se je začel gibati nazaj. Ta čas običajno traja slab teden, medtem pa se bo nekje po mesecu dni spet premaknil prek točke, kjer se je začela njegova pot nazaj.

Ko se je gibal navidezno nazaj, smo opozarjali, da se bodo povečale težave s tehnologijo, da bo več nerazumevanja in nesporazumov, obžalovanja, da lahko pride do napak, denimo pri nakupih, podpisovanju pogodb, dogovarjanju, na potovanjih – pri rezervaciji vozovnic.

Na splošno je čas Merkurjeve retrogradnosti obdobje, ko upočasnimo življenje, smo previdni v komunikaciji in se ne lotevamo ničesar pomembnega. Dobro morate premisliti, česa si želite, kako se izražate in v katero smer greste.

A ko se to obdobje konča, se morate zavedati, da se ne bo v trenutku vse čudežno spremenilo. Dejstvo je namreč tudi, da je Merkurjeva energija najmočnejša prvi in zadnji dan njegovega obračanja nazaj in naprej. To pomeni, da moramo, ko se obrne nazaj, potrpeti še nekaj dni, da udari z repom. V tem času pa smo seveda previdni na vseh področjih, na katerih so se zadeve zatikale v času retrogradnosti.

Kot velja za čas retrogradnosti, tudi za teh nekaj dni drži, da ne morete živeti v izolaciji, ničesar kupiti, se ničesar pogovarjati itd. Vodilo in varovalka pri tem naj bo, da dvakrat preverite vse podrobnosti. Če najdete napake, jih lahko še vedno odpravite.

Ne kupujte nepremičnin. FOTO: Fizkes/Getty Images

Če ste se v tem času kar koli dogovarjali, je priporočljivo, da po koncu retrogradne faze preverite, ali dogovorjeno še drži ali pa so se okoliščine spremenile. Spomnite se, kaj ste rekli vi in kaj druga oseba, nato se prepričajte, ali je morda prišlo do kakšnega nesporazuma, ter presodite, ali bi se bilo smiselno spet pogajati o tem.

Koristno je tudi, da na začetku vsakega leta preverite, kdaj bo Merkur retrograden, in večje načrte, nakupe in odločitve prilagodite temu. Če morate npr. predstaviti projekt v službi, storite to, ko je Merkur spet direkten. Merkur je naravni vladar hiše krajših potovanj.

Če se torej odpravljate na krajšo pot ali romantičen vikend, se bodo podrobnosti odvijale lažje, ko je Merkur spet direkten. Če pa želite iti nekam na samo in razmišljati o življenju ter meditirati, storite to, ko je retrograden. V tem primeru ne pričakujte, da boste zagotovo našli odgovore, ki jih iščete, odmik naj bo bolj namenjen počitku in premoru. Če začenjate kar koli novega, počakajte na Merkurjevo direktnost.

Avto, hišo, vozovnice za dolgo potovanje kupujte, ko je direkten, vmes pa premislite, kaj iščete. Prav tako preložite frizerja, kozmetičarko in lepotne operacije, prej pa se seveda vprašajte, ali si tega še vedno želite, ko je Merkur direkten.