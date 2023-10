Merkur pod horizontom: planet je povezan z učenjem, komunikacijo, razmišljanjem

Merkur v prvi hiši močno opisuje osebo s tem položajem. Če ni slabo aspektiran, je gibčna, mladostna, radovedna, igriva in zelo komunikativna. V odnosu z ljudmi deluje odprto, ni ji težko najti novih poznanstev, a je spremenljiva, lahko nagnjena k laganju ali obračanju besed v svojo korist. Velikokrat so to ljudje, ki znajo oponašati druge, so humorni in bistri, večno mladi.

Če je Merkur v drugi hiši, človek razmišlja praktično, veliko o materialnem področju življenja. Pri financah je fleksibilen, prebrisan ali premišljen. Večja verjetnost je, da služi denar s trgovanjem, pisanjem (novinar), poučevanjem ali prevažanjem. Finančno področje je povezano z brati in sestrami, odvisno, kakšni so Merkurjevi aspekti. Lahko gre za težave, lahko skupni materialni razvoj.

Temeljno je položaj Merkurja v tretji hiši dober, nakazuje bistrino in gibčnost ljudi s to povezavo, dobro komunikacijo s sorojenci, če seveda ni slabo aspektiran. V času osnovne šole je videti, da je človek družaben, se hitro uči, se znajde v šoli. Njegov brat ali sestra (najbolj mlajši) je radoveden, humoren, bister, prikupen in iznajdljiv. Človek rad govori s sosedi, se z njimi več druži.

V vsaki hiši nam Merkur prinaša nekaj drugega. FOTO: Buradaki, Getty Images

Odvisno od znamenja in aspektov

Človek z Merkurjem v četrti hiši zna biti doma precej nemiren, potrebuje veliko zvokov (ves čas prižgan radio ali televizija), vabi v goste prijatelje, da lahko z njimi komunicira. Večkrat spremeni dom, se pogosto seli, nima miru, nima obstanka. Njegov oče je pogosto igriv, mladosten človek, s katerim se lahko veliko smeji in pogovarja, vendar ni nekdo, ki je stabilen, na kogar bi se lahko naslonil. Pogosto je oče ob pritiskih nekoliko bolj živčen. Toda marsikaj je odvisno od znamenja in aspektov Merkurja.

Merkur v peti hiši človeku prinaša veselo in družabno naravo, pozitivne misli. Veselje pri komuniciranju, ljubezen do timskih športov, dar za poučevanje. V mladosti je priljubljen in v središču pozornosti, rad nastopa. Njegov brat ali sestra je v nečem poseben, viden, uspešen. Ob slabih aspektih je možna ljubosumnost na brata ali sestro. Vidna sta velika želja in potencial za izražanje, najpogosteje skozi besedno umetnost, včasih prek igre in risanja, včasih to nakazuje pevske ambicije, sploh če je Merkur v biku ali povezan z Venero.

Z Merkurjem v šesti hiši človek veliko razmišlja o različnih dietah, boleznih in podobno, zato ta povezava ni najbolj prijetna, kajti velikokrat to privede do dvomov in strahov, tudi hipohondrije. Z veliko slabimi aspekti imamo lahko tudi večje zdravstvene težave, povezane z živčevjem, pljuči, rokami in podobno. Seveda do tega pride le, če astrološka karta sama zase kaže nižjo raven vitalnosti. Človekovo delo je razgibano ali intelektualno, včasih pa ta položaj Merkurja samo kaže, da je na poslovnem področju več sprememb, ni stalnosti, človek je veliko na poti. S sodelavci se ima veliko pogovoriti, ti so lahko pogosto mlajši ali vsaj mladostni.