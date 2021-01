Mentalna os v horoskopu

Vrha 3. in 9. hiše v našem horoskopu predstavljata filozofsko in intelektualno os, ki označuje izobrazbo, naš mentalni potencial, mišljenje in izražanje, a tudi vero, odnos do bližnjega okolja s sorodniki vred, krvnimi in priženjenimi. Pokaže, kako se razumemo s sorojenci, kako se znajdemo v osnovni šoli in v prometu (3. hiša) in na fakulteti (9. hiša). Prav tako kaže sodne bitke in kako uspešni bomo v njih.



Veliko ljudi se vrne k prekinjenemu izobraževanju, ko progresirani vrh 3. ali 9. hiše naredi ugoden aspekt v natalni ali progresirani karti. Če vrh 9. hiše npr. napreduje iz škorpijona v strelca, se nam razširi duhovni in filozofski pogled na svet, v tem času pa se pojavijo tudi izredne priložnosti za potovanja, saj je vrh 9. hiše povezan tudi z njimi in tujino. Tedaj se lahko še poglobimo v nove študijske projekte ali zamenjamo študijsko smer.



Ko se denimo dovrši harmoničen aspekt med progresiranim vrhom 9. hiše in Jupitrom, vemo, da bomo potovali. Ker je vse relativno, se bo zapečkarju obetal vsaj izlet, pri nekom z več potovalne kilometrine pa gre lahko za obisk daljnih dežel. Lahko gre tudi za študij v tujini. S slabimi aspekti progresiranega vrha 9. hiše ima lahko človek vse leto težave s sorodniki, lahko se odtuji od njih ali se znajde sredi naporne pravne bitke z njimi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: