Mentalna odvisnost

Pri mentalni odvisnosti gre za prepričanja, ki nekoga postavljajo in ohranjajo nad drugimi, zaradi česar se dobro počuti glede sebe, pravijo duhovni učitelji. Od zdravih pozitivnih prepričanj se razlikujejo po tem, da škodujejo vašemu umu in pogosto tudi telesu.



Občutek večvrednosti nam na primer vzbuja navidezno moč. Nekdo se čuti pametnejšega, privlačnejšega ali pametnejšega od drugih. Vse to mu pomaga pozabiti na njegove pomanjkljivosti in celo težave, toda po drugi strani mu onemogoča ustvarjanje zdravih odnosov in sprejemanje pametnih odločitev. Včasih gre preprosto za vzvišenost, ki prav tako spada med mentalne odvisnosti oziroma dejavnosti, tako kot če verjamemo neresnicam – drugi osebi, politični stranki, ideologiji ali čemu drugemu. To prav tako nakazuje togost uma in nepopustljivo vztrajanje pri svojem. Tudi prepričanje, da je svet slab in so ljudje zlobni, vzbuja občutek večvrednosti, nenehno primerjanje z njimi pa vodi v slabe odločitve, nezaupanje, pomanjkanje običajnega sodelovanja z drugimi itd. Močna negativnost lahko oslabi telo in zbolimo. Če se v opisu prepoznate, je skrajni čas, da postanete bolj prilagodljivi in delate na škodljivih miselnih konceptih.