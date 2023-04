Meditacija za ravnovesje prve čakre: prizemljite se in obdajte z rdečo svetlobo

Ko energija enakomerno teče skozi sedem čaker, smo zdravi, močni in zavedni. Če se pojavijo blokade in je energijski pretok moten, posledično nastane neravnovesje, ki vpliva tako na fizično kot čustveno in mentalno telo. Ko po drugi strani spravimo v ravnovesje in optimalen način delovanja čakre, lahko to spodbudi pozitivne premike tudi v življenju.

Če ste nemirni, vas prežemata negotovost in strah, ste odzemljeni ali sredi korenitih življenjskih sprememb, si lahko pomagate z meditacijo, ki je namenjena zdravljenju prve, korenske čakre in vas bo prizemljila. Izvajajte jo zunaj, v naravi, sedite na zemljo, saj se boste že s tem prizemljili. Če ste na stolu, se sezujte in položite stopala na tla, lahko pa, če je toplo, tudi ležite na travi. Zaprite oči in usmerite pozornost na dno hrbtenice. Predstavljajte si sfero rdeče svetlobe na tem predelu. Svetloba se širi navzdol po vaših nogah do stopal, če ležite, pa prežema tudi tla pod vami na spodnjem delu telesa. Globoko vdihnite. Z vsakim dihom si predstavljajte, da krepite temelje svojega telesa. Predstavljajte si korenine, ki segajo od vaše korenske čakre globoko v zemljo in se širijo v vse smeri. Z vsakim vdihom potegnite energijo iz svojih korenin in jo usmerite v prostor okoli svoje trtice, kjer naj intenzivno žari, ob izdihu pa jo usmerite nazaj navzdol, v zemljo pod sabo. Učinke meditacije lahko dodatno okrepite, če si med njo predvajate glasbo z obrednim bobnanjem staroselcev oziroma jo podprete s ponavljanjem mantre lam, ki bo aktivirala element zemlje v vašem sistemu.