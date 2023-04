Meditacija za korak v novo

Naslednjič, ko se približate vratom, jih uporabite kot priložnost za oblikovanje namere in energijsko spodbudo za nov začetek. Vsaka vrata namreč predstavljajo prehod med izkušnjami, različnimi dimenzijami zavedanja, preteklostjo in prihodnostjo, pravi ameriška intuitivna gurujka, terapevtka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce.

Pred vami je nov začetek

Ko se približate podbojem, se za hip ustavite. Vprašajte se, kaj je tisto, kar bi radi odnesli s sabo in kaj bi radi pustili za sabo. Začutite razliko med energijo prostora, ki ga zapuščate, in tistega, v katerega vstopate. Primerjajte tudi barve, obliko prostora, temperaturo in udobje, ki ga čutite v obeh sobah ...

Zavedajte se, da vstopate v prihodnost, da je pred vami nov začetek, in pomislite, kaj si želite, da bi se vam začelo odvijati v njej, denimo nov odnos, služba, da ste vitkejši itd. Občutite, kako dobro vam dene, ko imate želeno. Nato globoko vdihnite in stopite skozi vrata.