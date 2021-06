Meditacija v času Merkurjeve retrogradnosti

Čas je, da se obrnemo navznoter. FOTO: Buradaki/Getty Images

Ko se Merkur giblje navidezno zadenjsko, je ključno, da ohranjamo svoje energijsko polje zaščiteno in v ravnovesju. Merkur sicer vlada živčnemu sistemu in komunikaciji. Ko se giblje nazaj, se lahko zgodijo mnoge spremembe in nepredvidene situacije.Prvo, čemur se morate izogniti, je, da ste obupani. Nekateri ljudje, predvsem s poudarjenim znamenjem dvojčkov in device, ki jim Merkur vlada, bodo bolj občutljivi kot drugi. Toda lahko zavestno predihate težave in zaplete, ki jih prinaša, se umirite in spoznate, da ste tudi v tem času popolnoma mirni.Čas, ko se planeti gibljejo navidezno nazaj, je primeren za introspekcijo, počitek, pripravljanje na to, da bomo spremenili smer. Res je, da se vsi planeti občasno gibljejo navidezno nazaj, a Merkur zahteva posebno pozornost, ker vlada komunikaciji. Ko je retrograden, kaže, da se moramo ustaviti in ponovno premisliti. Ni čas, da delujemo navzven, ampak o svojih potezah razmišljamo. Počistimo omare, zavržemo stare reči, ponovno pregledamo svoje načrte, zaključimo projekte, s katerimi smo odlašali. Če to počnemo osredotočeno in sledimo toku, bi lahko rekli, da smo ves čas v meditativnem procesu.Mantre in glasba nas lahko pri tem podprejo, vrnejo v trenutek in okrepijo naše potrpljenje. V času retrogradnega Merkurja si lahko najbolj pomagate s čuječnostjo. Lahko jo vadite tudi v meditaciji, saj bo spremenila način, kako delujejo možgani, in zmanjšala stres, tesnobnost in strah. Ostanite osredotočeni na tisto, kar počnete, posebno če potujete, podpisujete pogodbe ali sprejemate velike odločitve.Potrudite se sprostiti negativne težke misli. Vsak dan meditirajte. Ker Merkurjev vpliv čutijo tudi drugi, bodo prav tako nepotrpežljivi. Meditirajte, da si spraznite glavo in očistite svoje energijsko polje. Afirmacije pomagajo sprostiti čustva in se umiriti. Začnite dan z njimi, da okrepite um. Lahko si rečete: »Ostajam v svojem centru, pomirjam se kljub kaosu. Imam moč, da se soočim z vsem, kar se mi dogaja.«Če najdete popolno mantro, jo ponavljajte, da vibrira v vašem telesu. Ker Merkur vlada komunikaciji, je ključno, da je vaša grlena čakra pretočna in se zavedate, kaj v tem času govorite. Dvakrat premislite, preden pošljete e-pošto, kar koli rezervirate, celo kupite vstopnice. Prizemljujte se in se zavedajte, da je ključno, da ostanete tukaj in zdaj ter čim bolj pozitivni. Če mislite, da je retrogradni Merkur slab, boste samo negativno razmišljali in sprožili zakon privlačnosti v to smer. Če pa boste ohranjali um v čim bolj zavestnem stanju, miren in tih, boste lahko prešli to obdobje kot guru.