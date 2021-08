Mavrična prerokba ameriških Indijancev tako kot mnoge druge napovedi opisuje čas velikega prehoda Zemlje in človeštva, v katerem smo trenutno, hkrati pa o času obnavljanja Zemlje. Indijanci omenjajo nove ljudi na Zemlji, mavrične bojevnike, hkrati pa prebujanje preostalega človeštva, ter možnost dveh poti prihodnosti, od katerih se ena odmika od vojne, lakote in bolezni, druga pa ne.



»Belopolta rasa bo lahko izbirala med dvema potema. Ena vodi v pohlep in tehnologijo, brez modrosti in spoštovanja življenja. Ta pot pospešeno vodi v uničenje. Druga je pot duhovnosti, počasnejša je, a vključuje spoštovanje vseh živih bitij. Če se odpravimo po njej, prižigamo vedno nove luči, in postopoma se bo začelo obdobje miru in zdrave rasti,« pravi mavrična prerokba.



Tako kot drugi tudi Indijanci govorijo o zvišanju frekvence in ljubezni na Zemlji, toda svarijo, da če človeštvo ne bo spremenilo svojega ravnanja, se bo uničilo. Napovedujejo vznik nove zavesti in skupine razsvetljenih vizionarjev, ki bodo prevzeli nadzor in popeljali človeštvo v mir in novo človečnost, v novi svet. Prav v dvajsetih letih 21. stoletja naj bi se zgodil prelom in človeštvo naj bi po tem doživljalo boljše čase.



Njihove prerokbe pogosto omenjajo bogove ali nezemljane, višjo inteligenco iz drugih dimenzij in z drugih planetov, ki si prizadevajo za mir na Zemlji in so v resnici njeni zaščitniki. Govorijo o možnosti svetovnega spora na točki prehoda v ozaveščeno dobo miru in dajejo človeštvu možnost svobodne izbire scenarija, slabe in boljše vizije prihodnosti. Vse niti bodo tako v naših rokah in sami se odločamo, katero pot bomo izbrali za svojo prihodnost.

