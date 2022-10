Astrologi opazujemo poti planetov na različne načine. Najpogosteje v odnosu do navidezne poti Sonca okrog Zemlje (tako kot je videti z Zemlje). Ko torej rečemo, da je neki planet v določenem znamenju, gre za tovrstno opazovanje planeta. Po drugi strani pa lahko opazujemo planet tudi glede na njegovo oddaljenost od nebesnega ekvatorja, in sicer južno in severno od njega. Ker Sonce ne preide stopinje 23,5 južno ali severno, pravimo, da je tam Sončeva meja, in ko se neki planet premakne čez njo, rečemo, da je zunaj Sončeve meje po deklinaciji, takrat se zdi, da se obnaša, kot bi malo pobezljal, torej gre v svojo skrajnost, ni več uravnotežen. Včasih so te skrajnosti lahko prav zaželene, saj prinesejo izjemen um (v primeru Merkurja) ali izjemno podjetnost (če gre za Mars) in podobno. Vendar ima vsako tako potovanje zunaj Sončeve meje tudi svojo senčno stran, torej v zadevah, ki jim vlada omenjeni planet, gremo v skrajnosti – nekateri v pozitivno, drugi v negativno.

Vsakič ko je Mars zunaj meje, se zdi, da je v svetu več agresije, več napadalnosti, več nemira. Potreba zmagati, doseči svoje se pri nekaterih poveča do take skrajnosti, da ne izbirajo sredstev, kako priti do želenega. Športniki in podjetniki lahko sicer v teh obdobjih naredijo nekaj izjemnega, dosežejo rekorde, presegajo svoje dosedanje uspehe. Toda ko gre za kriminalce, agresivne ljudi ali vojsko, lahko v tej obdobjih prikažejo res skrajno krutost.

Prav zdaj vstopamo v obdobje Marsa zunaj Sončeve meje. Tokrat bo to obdobje res dolgo, in sicer vse od 22. 10. 2022 do 5. 5. 2023. Zdi se, da nas čaka zelo dolgo obdobje, ko bodo zmagovale agresija, nestrpnost, borbenost, ko ne bo toliko priložnosti za mir in povezovanje, ampak bo tekmovalna energija zastrupljala tako zasebne odnose kot svetovni mir.

Ko je Mars zunaj Sončeve meje, je na splošno več nestrpnosti in agresije. FOTO: Andranik Hakobyan/ Getty Images

To, da bo Mars v tem času še retrograden in da se bo zato na nebu ponovil kvadrat Marsa in Neptuna še dvakrat, omenjeni kvadrat pa imajo v karti države ZDA, ki se jim bo retrogradni Mars sprehajal po sedmi hiši horoskopa, prinaša večjo verjetnost, da se bodo ZDA hotele vmešati v ukrajinsko vojno, da se bodo stvari zapletle, sovraštvo poglobilo, agresije bo več. Tako lahko pričakujemo poglobitev krize na vojnih območjih, v svojem vsakdanjem življenju pa več strahu pred vojno in negotovost, vezano na vse to.

Po moji presoji se bo že poleti začela energija umirjati, iskalo se bo spravo. Toda preden pridemo do tega, zna iti sovraštvo, skupaj z Marsom, čez vse meje.