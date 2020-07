Mars v vodnarju hoče svobodo

Neodvisnost in potreba po svobodi sta pri posamezniku s takim Marsom veliki, prav tako njegova nekonvencionalna žilica. Impulziven je in deluje prenagljeno. Zabaven je in uživa s prijatelji. Pogosto je trmast in zanj so značilna nenehna nihanja energije; nenadoma lahko postane aktiven ali agresiven. Hiter je pri delu in nagnjen k spontanosti. Velik individualist je, pionir in revolucionar, ki je nekako pred svojim časom, hkrati pa močan človekoljub, ki se bori za svobodo.



V službi potrebuje svobodne delovne razmere. Čeprav uživa v spolnosti ter v njej eksperimentira, se morda le s težavo ali pozneje v življenju veže v resno razmerje, in sicer zaradi potrebe po svobodi in neodvisnosti. Njegova izvirnost se pogosto izraža z znanstvenim delom, izumiteljstvom ali željo po nenavadnem raziskovanju. Športne aktivnosti mu lahko pomagajo uravnati njegovo nemirno energijo. Rad ima nenavadne in skupinske športe, zanima pa se tudi za moderno tehniko.