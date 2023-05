Mars v svojem domu: ima veliko življenjske energije za delo, je neustrašen

Dnevni dom Marsa je v ovnu. Ljudje s tem položajem imajo poleg močne borbene drže, ki nikomur ne pusti, da bi ga ovirala, tudi izjemno podjetno prodornost, s katero so se sposobni preriniti v novo. Ker je oven kardinalno znamenje, je v športu tak Mars narejen bolj na kratke proge, torej ni ravno vzdržljiv, ima pa izjemno veliko sile na začetku. V poslovnem pogledu so ljudje s tem Marsom najboljši za prodor na novi trg ali predstavitev nečesa novega, tu ima Mars največjo moč na začetku nečesa, dolgoročno pa izgubi nekaj borbenosti.

Nočni dom ima Mars v škorpijonu, tu je njegova energija bolj podzemna, skrita, poslovni in športni uspehi pa sledijo zaradi trpežnosti in vztrajnosti, ne toliko zavoljo prvotne prodornosti. Tu imamo prej maratonca, nekoga, ki je sposoben ohranjati borbeno energijo izjemno dolgo, in že s tem premaguje nasprotnike – s trdoživostjo, borbenostjo, ki ne popusti.

Človek, rojen z Marsom v svojem domu, ima v sebi več tekmovalne in borbene energije. Starši naj takega otroka čim prej usmerijo v šport. Redko bodo zgrešili z nogometom, sploh če je Mars v škorpijonu, saj se mora izteči, izčrpati, tekmovati, iti prek sebe do skrajnih meja.

Otroke s takim Marsom je dobro zgodaj usmeriti v šport. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Angelina Jolie ima Mars v ovnu, in čeprav je imela manj prijetno srečanje s Harweyjem Weinsteinom, je pravočasno zavohala nevarnost in se postavila zase. Ni bila lahka tarča, saj ima človek z Marsom v svojem znamenju bolj izostrene instinkte glede morebitnih nevarnosti in se zna postaviti zase, že energijsko da vedeti, da se z njim ne gre šaliti.

Imeti v sebi veliko tekmovalne in borbene energije je dobro. A če se silo, ki je namenjena delu, športu, spolnosti, prodornosti, uporablja tudi na drugih področjih, lahko naredi škodo. Starši, ki z močnim Marsom rinejo otroke v tekmovalnost, ko ti potrebujejo prostor, da nekaj predelajo, so primer. Ali partner, ki sili partnerico v šport, ki ji ni najbližji. Princip potisniti še druge nekam, samo ker jaz to tako močno čutim, lahko v odnosih deluje razdiralno. Čeprav zna močan Mars braniti svoje meje, včasih naporno prečka meje drugih in jih izziva, da jih trdneje postavljajo. Včasih je instinkt tisto, kar potrebujemo, drugič pa je treba korake premisliti, načrtovati, uskladiti z drugimi.

Kot pri vsakem planetu v domu izkoristimo do maksimuma, kar nam je dano, a samo na področjih, ki to dopuščajo. Najbolj bo močan Mars nagajal v družinskem življenju in vseh oblikah partnerstva. Za harmonijo je treba sem ter tja svoje interese in instinkte tudi malce umiriti.