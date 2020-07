Mars v škorpijonu

Tu je Mars, saj je v svojem znamenju. Ne sprejme ne za odgovor in treba ga je upoštevati. Njegova čustva so intenzivna, strasten je ter usmerjen v spolnost, tiha voda, ki bregove dere. Pogosto ima vsaj kakšno seksualno skrivnost. Človek s takim Marsom je dober strateg, tekač na dolge proge, ki se ne preda zlahka in ne naredi ničesar napol. Lahko je sicer tudi škorpijonsko maščevalen, ljubosumen ter obseden s kom ali čim, izdaje drugim ne odpusti zlahka. Za vsako ceno želi doseči svoje, čeprav z manipulacijo in psihološkim pritiskom na druge. Če zna uravnati svoja čustva in se nadzorovati, je lahko uspešen v svojem poklicu. Precej ljubosumen je. Rad ima dobro hrano. Nagnjen je k skrajnostim in skrivnostnosti. Pogosto je čustveno vpleten v svojo kariero, saj mu je tudi denar precej pomemben. Vztrajen je, lahko tudi trmast, zato se drži športne vadbe, ki si jo izbere. Zanj so sicer najprimernejši vodni športi. Težave ima s sproščanjem jeze, ki je včasih tako globoka, da gre čez vse razumne meje. Naučiti se mora spustiti in iti naprej.