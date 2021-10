Mars v negativnem aspektu z Luno

V aspektu s Soncem je izzival tekmovalnost, borbenost, podjetnost, tudi hudo jezo, podkrepljeno z ego motivi. Luno pa astrologi povezujemo z mamo, čustvi, domom, zasebnim, instinktivnim, in ko je negativno povezana z Marsom, včasih pa tudi pri konjunkciji, nam postane jasno, da je najverjetneje oseba delavna, hitra, učinkovita, a doma lahko postane tudi zelo ukazovalna in nepotrpežljiva, naporna za družinsko življenje. Že v otroštvu je bil človek s tem položajem deležen več grobih odzivov staršev, in ko je bil najbolj ranljiv v prvih dveh letih, je njegov skrbnik, najverjetneje mati, bil veliko bitko, imel naporno delo in premalo občutka za otroka. Če celotna karta tako kaže, pa je eden od staršev jezo sproščal na otroka tudi fizično.

Problematika opozicije Lune in Marsa je, da imamo z ženskami na splošno več konfliktov. Če gre za moško karto, je taka lahko tudi žena, robustna, brez finosti, možata, najverjetneje delavna, če celotna karta pokaže tako, tudi bolj agresivna. Problem tega položaja je, da prihaja do napetosti ravno v odnosu s tistimi, ki so ti najbolj blizu, ki jih imaš najraje. Tu se čustva nabijejo z jezo in jih je težje ohladiti in umiriti. Kot bi človek zakuhal. Najtežje pri tej opoziciji je, da človek niha med nežnejšim ravnanjem, občutljivostjo ter grobostjo in borbenostjo.

Luna, povezana z Marsom, sproža pretirane čustvene reakcije do najbližjih. FOTO: Dima_sidelnikov/Getty Images

Kvadrat Lune in Marsa kaže naporno otroštvo. Ko je človek potreboval varnost, je ni dobil. V otroštvu se je veliko boril, delal, vse se je izražalo bolj na silo, grobo. Tudi zdaj se, sploh na zasebnem področju, na neki način sili, a vedno so zraven ovire, vedno je nekaj narobe in se mora zelo truditi. Groba energija je v človeku in nič mu ne gre zlahka. Njegovi odzivi so impulzivni, grobi, hitri in brez pravega občutka za šibkejše. Oseba se z jezo brani pred svojo ranljivostjo.

Pomembno je, da se zavedamo, da smo doma glasni ter hitrih in močnih odzivov. Da se potrudimo dobiti več občutka za potrebe ljudi okrog nas, sploh otrok, živali in šibkejših. Razumemo, da prihajamo iz družine, ki nam ni znala pokazati, kako se na lep način izražajo jeza in druga negativna čustva, ki so se uporabljala s silo, zato da so bila v domu vsa dela postorjena. Vendar ste zdaj sami za volanom svojega življenja in nujno je, da znate pravočasno najti zdrave ventile za svojo jezo. Dobro se to energijo lahko simbolično izživi, če si naredimo fitnes doma, če doma treniramo, doma delamo, delamo z družinskimi člani, tudi pri kuhi in peki. Takrat se vsaj nekaj notranje pare sprosti in je potem tudi manj razbijanja z vrati, prepiranja in nemira. Mihaela Malečkar