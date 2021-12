Mars v disharmoničnem aspektu z Uranom

Gre za dve zelo hitri energiji. Če sta povezani harmonično, to lahko pomeni drznost, podjetnost, hitre reakcije, ko je treba, v nevarnosti najti veliko moč, znati pomagati. Lahko podpre reševalce, športnike, tiste, ki morajo v kratkem času dati veliko od sebe. Kombinacijo povezujemo tudi s kolesarji, ritmično gimnastiko, letalci, takimi z zmaji in s padalom, piloti. Vsekakor ima človek s to naravo v sebi potrebo po adrenalinskih podvigih in mora prečkati meje svojih zmogljivosti.

Ljudje s to kombinacijo morajo paziti na cesti. FOTO: Rostislav_sedlacek/Getty Images

Ko gre za konjunkcijo ali disharmonični aspekt, je to vnetljivo, hitro izbruhljivo energijo težje nadzirati. Hitreje človek v afektu koga udari, naredi napako, zaradi prehitre vožnje pride do nezgode, zaradi adrenalinskega življenja do poškodb, sploh obraza. To je pogosto energija, ki človeka vodi k svobodi, drugačnosti, nenavadnosti v pogledu spolnosti. Če je aspekt harmoničen, to človeka ne bo hudo motilo, sicer pa ta nagnjenost lahko zelo vznemirja preostale vidike življenja. Velikokrat je spolnost s takim aspektom zanimiva šele, če je zraven tveganje, saj spodbuja za ta aspekt zelo domač adrenalinski odziv.

Človek z aspektom Marsa in Urana te energije ne sme potlačiti, je v sebi zanikati, mora se zavedati, da zna iti predaleč, in najti zdrav odnos z njo. Lahko je borec za svobodo, a naj pazi, da se bori s pravo mero, da ni preveč agresije in napetosti v tem boju. Vsekakor mora biti vsak dan fizično aktiven, ker je s tem najlažje obvladati ogenj. Vsekakor je pomembno, da je prek športa ali dela v adrenalinskih situacijah, ker bo tako lažje izživel svoje energije. A pomembno je tudi, da se zaveda svoje vzkipljivosti, prehitrih reakcij, predrznosti, svobode za vsako ceno, upornosti, da se nauči, da mu vse te lastnosti rušijo stabilnost, varnost.

Poznam človeka s konjunkcijo med Marsom in Uranom, ki je po vojni pregledoval neeksplodirane bombe. To bi težko naredil nekdo, ki nima te drznosti v sebi, a ko se vozim z njim po cesti, dirkanje in nenehno prehitevanje nista za moje živce.

Človek s takšnim aspektom nosi v sebi tempirano bombo.

Treba je najti adrenalinsko aktivnost, pri kateri se lahko pokažejo moč, drznost, iznajdljivost v težkih razmerah. Brez tega človek ne bo znal v celoti izživeti svojih potencialov, del njega bo potlačen in deloval negativno na telo ter prinašal več jeznih, nemirnih odzivov, če ne agresije. Toda ko se človek zaveda, da nosi v sebi tempirano bombo, lahko najde zrel pristop in nadzorovano uporablja to silno, hitro in učinkovito energijo.