Mars v disharmoničnem aspektu s Soncem

Disharmonični aspekti z Marsom prinašajo napetosti, spore, jezo, prepire in bitke, tudi nezgode, vročino in nemir. Mars predstavlja vročo energijo, namenjeno prodiranju na nova področja, spodbuja borbenost, sposobnost sprejemanja izzivov, moč postaviti se zase in se obraniti, hkrati pa tudi jezo, sovraštvo, napadalnost, nepotrpežljivost.

Sonce ravno tako predstavlja vročo energijo, toda tokrat bolj jasno, zavestno, plemenito in bolj ciljno usmerjeno. Poudarjeno Sonce osebi prinaša samozavest in jasnost, kaj želi od življenja, sposobnost vodenja, a velikokrat manj prilagajanja in sodelovanja.

Ego in tekmovalnost sta z aspektom med Soncem in Marsom močno okrepljena. Če gre za harmoničen aspekt, se tega skoraj ne zavedamo, smo pogosteje na strani zmagovalcev in naš način borbe in tekmovalnosti v drugih ne vzbuja premočnih reakcij. Ko gre za disharmonični aspekt, pa je napetost močnejša.

Iz prakse lahko potrdim, da ljudje s kvadratom Sonca in Marsa kljub notranjemu nemiru ali ravno zaradi njega dosegajo poslovne uspehe. To so neumorni ljudje, ki imajo več projektov, se močno ženejo in trudijo za poslovni uspeh, so v nenehnem vrtiljaku.

Vendar jih vse to ne zadovoljuje, saj je vedno nekdo boljši, nekdo močnejši, tako se njihova tekmovalnost nikoli ne pomiri. Rast je naučiti se tekmovati le s seboj, svojo nepotrpežljivost, presežek adrenalina in napetosti pa sproščati s športno dejavnostjo, fizičnim delom.

Planet predstavlja vročo energijo, namenjeno prodiranju na nova področja, spodbuja borbenost, moč postaviti se zase, a tudi jezo, sovraštvo, napadalnost, nepotrpežljivost. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Sonce opozicija Mars prinaša veliko nasprotnikov, ki se upirajo ali izzivajo tekmovanje, spopade, nemir. Vedno je nekdo, ki ovira, da bi se stvari dogajale, kot ste si zamislili, to lahko rojeva jezo, napetost, tudi sovražnost. Glavna lekcija je ne pustiti se sprovocirati, ohranjati potrpežljivost, pustiti drugim njihove poglede, slediti svoji zgodbi suvereno kljub konkurenci, tekmecem.

Sonce konjunkcija Mars dodaja kolerično energijo, vendar včasih v škodo Marsa, torej kljub vročekrvnosti se človek ne zmore vedno tako boriti, kot bi energija v njem hotela. Toda prej ali slej tudi sam razvije prodornost, s katero je sposoben uresničevati svoje cilje.

Prvi korak je, da ozavestimo svojo tekmovalnost. Drugo, da najdemo področja delovanja, pogosto v športu ali poslovnem svetu, kjer ima oseba izzive. Pri tem je najpomembnejše, da tekmuje sama s seboj, da poskuša iti še višje, rine dalje v novo s svojo podjetnostjo.

Ker so negativne lastnosti te kombinacije sebičnost, agresivnost in sovražnost, se mora učiti spoštovati in razumeti druge, razvijati potrpežljivost kot protistrup tej silni energiji, ki jo nosi v sebi.