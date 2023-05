Mars kaže nagon in strasti: preberite, kaj razkriva za moške in kaj za ženske

Če je Venera boginja ljubezni, je Mars bog poželenja. Če je ugodno položen, se strast sprevrže v akcijo, če je v pasivnem znamenju, ostane pri sanjarjenju. Če je močnejši od Sonca, ga lahko preglasi in poudari moč libida. V moški karti kaže, k čemu njegov lastnik teži in s kakšno energijo deluje na ženske.

V njeni karti označuje, kakšen moški jo bo pritegnil in bo zanjo idealni partner. Če je v konfliktu s Soncem, Luno in Venero partnerja, je lahko seksualna privlačnost močna, a se izraža na uničujoč način. Med njima je veliko sle, a neskladja bodo porušila odnos. Ognjeni Mars zaznamuje strastne in drzne ljubimce.

Njegov libido je skrit

V ovnu je to mačo, sebičen, tekmovalen moški, ki je nenehno na lovu za samico. Igra ga vzburja, libido prekipeva, svoje potrebe pa želi zadovoljiti takoj. Lev je strastni nastopač, serijski monogamist, tudi med rjuhami pa se odraža njegov mogočni apetit do življenja, ljubezni in seksa. V strelcu označuje lahkoživega pustolovca. Leta od cveta do cveta, zapleta se v eno ljubimkanje za drugim. Ne gre za to, da jemlje seks zlahka, bolj se otepa omejitev zveze. Zemeljski Mars je taktik in vztrajni strateg. V biku predstavlja jamskega moškega, ki seks enači z lastništvom. Močan spolni nagon ima, a se zna obrzdati in počakati na svojo priložnost. Deviški Mars je – deviški ljubimec. Njegov libido je skrit za negotovostjo in lastnimi omejitvami. Pogosto se zapleta v afere za eno noč, saj se brez pričakovanj lažje sprosti.

Če je planet ugodno položen, se strast sprevrže v akcijo, če je v pasivnem znamenju, ostane pri sanjarjenju. FOTO: Tokarsky/Getty Images

V kozorogu je Mars očetovska figura. Na seks zna počakati in je zanj češnja na torti, ne pa izbruh pohote. Zračni Mars je teoretik, ki rad preizkuša nove položaje in pripomočke. V dvojčkih kaže moškega kot zgovorno igračko, pri kateri seks vodi v prijateljstvo. Raje se spogleduje kot skoči med rjuhe. Mars v tehtnici je romantični šarmer. Rad uživa, a čeprav je galanten, mu zmanjkuje zagona. Raje je mirno poparčkan kot strastno zadovoljen. Vodnar predstavlja naprednega moškega – Mars v njem je hladen, neoseben, ima težave v tesnih odnosih, svoj libido pa ignorira.

Vodni Mars pa je lahko znak za intenzivne, predane in čutne ljubimce. V raku je sinonim za družinskega moža, pri katerem se poželenje prepleta s potrebo po občutku varnosti, zasebnosti … Škorpijon pa je demonski ljubimec, ki ga obdaja magnetna in skrivnostna avra erotike in moči. Neustavljivo je privlačen, zna vas spraviti v posteljo in na luno, a bo zveza z njim izjemno intenzivna. Mars v ribah pa je sanjavi ljubimec, ki strast in pohoto rad zamenja za romantična hrepenenja. Ima bujno domišljijo, ki je ne zna spraviti v akcijo. Lahko išče svojo dušo dvojčico ali je promiskuiteten.