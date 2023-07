Mars je vstopil v devico, tem trem astrološkim znakom se bo življenje obrnilo na glavo

Mars v devici bo na nebu vse do 27. avgusta 2023, astrologinja Nina Nikolovski pa je za Mondo komentirala astrološki pojav in poudarila, da bo najbolj vplival na tri podznake horoskopa. Če še ne veste, kaj ste v podznaku, lahko to izračunate tukaj.

»Mars je akcija, motiv, konflikt, energija, prodornost, in ko je v tem znamenju, je čas, da se lotite obveznosti,« poudarja in razkriva, kdo bo imel srečo.

Če ste v podznaku bik, kozorog ali devica, se pripravite na odlično obdobje

»Mars lahko prinese lepe spremembe. Za bike je odlično obdobje za ljubezen, za zmenke. Čaka jih veliko lepih trenutkov, imeli bodo dobro energijo. To je idealno obdobje za ukvarjanje s športom. Imeli bodo veliko več strasti in zagona za stvari, nasvet je, da se posvetijo svojim hobijem. Device se bodo ukvarjale izključno same s sabo, fizičnim videzom in delale na sebi,« pravi astrologinja.

Opozarja, naj bodo kozorogi pozorni na papirologijo. »Kozorogi imajo lahko dobro obdobje za potovanja, za kakšno dejavnost v zvezi s tujino, vendar naj bodo previdni na mejah, torej naj poskrbijo, da imajo vse papirje pripravljene. Prihajajo pa priložnosti za dokončanje vsega nedokončanega, imeli bodo veliko sreče pri zaključnih izpitih na fakulteti.«

Previdni naj bodo tisti, ki so v podznaku strelci, ribe in dvojčki

»Mars v devici jim ne prinaša ničesar dobrega. Strelci naj bodo pri delu previdni, naj se ne spuščajo v konflikte z nadrejenimi, naj se izogibajo slabim situacijam in dobro opravljajo svoje delo. Ni ugodno obdobje za ustanavljanje novih poslov. Dvojčki naj se ne prepirajo s sostanovalci. Energijo lahko usmerijo v prenovo stanovanja, a preden se je lotijo, naj trikrat preverijo vse podrobnosti, da ne pride do zamud, težav ali nepredvidenih okoliščin,« pojasnjuje astrologinja in dodaja: »Ribe lahko naletijo na težave v zakonu. Če podpisujejo neke papirje, naj vse natančno preverijo. Morda bodo imeli kakšno sodno zadevo, katere izid je v korist drugih ljudi, zato naj bodo tudi tam previdne.«