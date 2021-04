Mars je na dnu in s tem šibek v raku

Ta povezava prinaša pasivno-agresivne ljudi. FOTO: Siphotography/Getty Images

Mars, bog vojne, je element, ki nam pomaga, da si izborimo želeno, nam da voljo do tekmovanja, sposobnost postaviti meje, se razjeziti, pokazati odpor, ko je treba. Rak pa predstavlja skrbno materinsko energijo, ki se trudi prinašati občutek domačnosti in toplote v družinske odnose, omogoča prostor, kjer smo lahko ranljivi, nezreli in kot taki zaščiteni.Če gre za moško energijo, predstavlja nekoga, ki se bori za čast domovine, mame, žene, a je pri tem brez pravega orožja, hitro uničen od močnejše vojske.Z zgornjima opisoma lahko vidimo, da se pri Marsu v raku, kjer je na dnu, budi potreba boriti se za domovino, mamo, žensko načelo, čeprav nima dovolj moči, veščin za to. Z Marsom v raku je oseba lahko videti strašljiva, na primer mlad fant, ki trenira v fitnesu, toda to je le videz. Ženska, ki ostro govori in črno gleda, za tem pa se skriva nemoč. Ne eden ne drugi nimata prave moči, ampak premočno obrambo, navidezni ščit je tu, ker se oseba zaveda svoje ranljivosti.Pogosto Mars v raku predstavlja človeka, ki dopušča drugim preveč, ne postavi zdrave meje, deluje večno prijazen in potrpežljiv, a nabrano jezo lahko potem znese nelogično in nesorazmerno na partnerico ali otroke. Mars je jeza in z Marsom v raku je pogosto vezana na dom, družinski krog. Včasih ta povezava prinaša tudi pasivno-agresivne ljudi, ki toliko časa drezajo prek meja drugega, da se ta razjezi in to sprosti tudi njih. Oni sami pred seboj pa veljajo za miroljubno in potrpežljivo bitje.Večinoma miren oče se zave, da vpije na malčka in bi mu najraje kaj naredil. Požrtvovalen mož se znajde z dvignjeno roko in bi najraje udaril ženo, mati tuli v obraz nezainteresiranega najstnika in mu grozi … Miroljuben človek na svetu želi iti v napad na tiste, ki jih ima najraje, zaradi groznega občutka nemoči, ki mu jo povzroča njihov odpor. Če se le ne opravičuje preveč in ne ukrivlja svojega pogleda do te mere, da iz sebe naredi žrtev, v situacijah, v katerih je bil v resnici napadalec, skozi dno prihaja priložnost za rast in razvoj. Po pogovorih s psihoterapevtom odkrije, da ne zna zdravo, spontano in jasno postavljati meja.Da se mu naberejo občutki krivice in nemoči, ko je tiho dopuščal, da se je nekdo dvigoval nad njim in ga naredil malega in nemočnega, da se skozi to frustracijo v njem nabere preveč jeze in jo nezavedno lahko sprosti na tiste, ki so od njega odvisni, šibkejši. Uvid v to nezdravo dinamiko je boleč, človeka lomi, ko se ruši ideja lažne strašnosti in se sooča z nemočjo zadaj. Toda v tej bolečini se začenja postopno učenje postavljanja meja sproti in bolj uravnoteženo.