Marec bo turbulenten mesec: tem znamenjem zvezde ne bodo naklonjene

Glavne spremembe prinašata Saturn in Pluton, ki zamenjata znamenje. Saturn se za naslednji dve leti in pol premakne v ribi, Pluton pa na hitro v vodnarja, nato se julija spet vrne v kozoroga, decembra pa dokončno nadaljuje pot v tem znamenju.

Saturna bodo najmanj veseli pripadniki rib, saj jim prinaša več bremen, izzivov in lekcij, manjšo vitalnost, več skrbi, depresije, ovir na poti. Paziti morajo na zdravje in počivati, ko so utrujene, najti ventil, da se sprostijo, kadar so preobremenjene. Tudi dvojčki, device in strelci so lahko bolj na udaru. Saturn je karmični planet, ki dela red povsod, kamor pride. Tudi ribi bo učil tega. Problem je v tem, da so ribi ravno nasprotje odgovornosti, discipline, natančnosti in reda. Morale se bodo prizemljiti in na svet pogledati bolj realno.

Na kolektivni ravni se bodo podrle iluzije, težav se bomo morali lotiti bolj konkretno in realno. Lahko prinese nove zakone in regulacijo alternativnih praks.

Plutona osebno ne bomo močno čutili, razen če imamo pomembne planete ali osi horoskopa na začetku vodnarja. Povezan je z napredkom, modernizacijo, ustvarjanjem nove družbene realnosti, tudi nevarnostjo transhumanizma.

Sredi in ob koncu meseca bo najbolj vroče v ljubezni in med rjuhami. FOTO: Shadrin_andrey/Getty Images

Merkur bo na začetku marca prav tako v ribah. Naše razmišljanje bo bolj čustveno obarvano, imeli bomo več navdiha, intuicije, priložnosti za ustvarjanje ter ukvarjanje z duhovnostjo. To ni čas za pomembne odločitve, saj stvari ne bomo videli jasno. Z vsem pomembnejšim poslovno in zasebno zato počakajte do 20. 3., ko gresta Sonce in Merkur v ovna.

Temu 21. 3. sledi še mlaj v ovnu, zato bomo lahko tedaj energično naredili korak naprej in začenjali nove projekte. Prej si je modreje spočiti in napolniti baterije, delati na sebi, odkriti, kaj si želite. Polna luna 7. 3. ne bo prijetna, saj nas marsikaj lahko jezi. Brzdajte se, da si ne naredite še več škode. Tako v prometu kot odnosih bodite previdni še 16. in 17. 3., ko bosta Sonce in Merkur v kvadratu z Marsom. Ne reagirajte nepremišljeno in z jezo.

Izkoristiti velja čas od 19. do 21. 3., ko se lahko pogumno zaženete naprej – najprej vam bo Merkur v ovnu prinesel moč, da si izborite svoje, Sonce v ovnu moč, voljo, odločnost, zagon, sledil bo mlaj na začetku ovna, ki prinaša spodbudo za nove začetke, uvajanje novosti, postavljanje meja …

Zaljubljeni naj izkoristijo 11. 3., ko Venera in Mars spodbujata spolno energijo in privlačnost. Čas bo za skok med rjuhe. Okoli 17. 3. bo partner bolj zanesljivi podpornik kot vroči ljubimec, 30. 3. pa so mogoče tudi ljubezni na prvi pogled ter takšna in drugačna ljubezenska presenečenja.