Marca praznujejo ribe

Prijazne in predane so ter vedno pomagajo drugim, a včasih živijo v iluzijah in so odzemljene. Razvijati morajo svoje talente ter se odpreti drugim, saj jih s svojo izredno občutljivostjo naravnost privlačijo. Rade pomagajo, a ko naletijo na čustveno preveč zahtevne ljudi, lahko nase prevzamejo njihove težave s svojo empatijo in sposobnostjo pozornega poslušanja. Zelo so poduhovljene.

So zadnje, dvanajsto znamenje zodiaka. FOTO: Learchitecto/Getty Images

Na delovnem mestu jih je najbolje pustiti, da v miru in lastnem ritmu, brez pritiskov, opravijo naloge. Težko sprejemajo kritiko, posebno če premorejo posebne talente, kar pogosto jih – to prinaša rahlo aroganco. V določenih situacijah se znajo vesti kot primadone. Prenehati morajo molčati v družbi, saj s svojo sočutno osebnostjo zlahka naredijo dober vtis, če se potrudijo. Pogosto živijo v sanjah in naivno verjamejo, da so vsi dobri, dokler jih ne dobijo po glavi. Ne znajo postavljati meja, zato so lahko spužve za energijo drugih.

Ne znajo se odločati, saj želijo ohraniti svoj mir, ne znajo reči ne, neodločne so in ne marajo sprememb. Lahko so odzemljene in neodgovorne, zdi se, kot da niso s tega sveta in živijo v svojih iluzijah. Vodijo jih čustva, ne razum, in če jim ta narekujejo, naj počnejo nekaj nerazumnega, jih bodo poslušale.

Nevarnost je tudi v tem, da se ribe zaradi svoje prevelike čustvene občutljivosti pogosto počutijo kot žrtve in se smilijo same sebi. Manjka jim realne presoje in samorefleksije, objektivnosti. Čeprav so navzven prijazne, so lahko manipulativne in z igranjem žrtve pripravijo druge, da prevzamejo nase njihove naloge in jih rešujejo. Delujejo sicer mistično, skrivnostno, duhovno. Prepričajo nas s tem, da se znajo vživeti v nas, in se zdi, da nas res dobro razumejo in čutijo.

Umaknejo se v svoj svet

Pogosto so ujete v svoje strahove, želje, pričakovanja, celo blodnje, saj ne znajo ločiti resničnega od namišljenega. Vse vzamejo osebno, vse jih spravi s tira, so kot občutljive mimoze. Lahko so tesnobne, panične in trpijo, prizadene jih tako lastno kot tudi trpljenje drugih. Pogosto se umaknejo v svoj mali svet, da se jim ne bi bilo treba soočati s težavami resničnega sveta.

Z denarjem so zelo neodgovorne. Lahko nakupujejo čustveno, saj ne ločijo med tistim, kar potrebujejo, in tistim, za kar mislijo, da jih bo za trenutek čustveno potešilo. Drugim se pogosto zdijo kot nezreli otroci. Lahko so odlični igralci, plesalci, umetniki, pisatelji, fotografi. Nagnjenost k odvisnosti in blaženju čustvene bolečine s prenajedanjem in opojnimi snovmi lahko obrnejo v poklic terapevta ali socialnega delavca, psihiatra, medicinske sestre ali zdravnika.