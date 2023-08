To so mantre za težavne situacije

Človeški um se v kriznih situacijah zablokira in okrepi bolečino, pravi ameriški guru Deepak Chopra. Zataknemo se v preteklosti, preplavljeni z maščevanjem, obžalovanjem ali samopomilovanjem ali se bojimo prihodnosti. Mantre se vam pomagajo vrniti v stanje ravnovesja.

Prva rešitev je tiha pozornost, pravi Chopra. Vaša osnovna narava je čisto neomejeno zavedanje, varno stanje miru, veselja, ustvarjalnosti brez bojev. Rešitve težav se pojavijo same, saj ste povezani z življenjem. V krizi zavest omejita strah in zmeda. Ali kot je rekel Einstein: »Noben problem ne more biti rešen na stopnji zavedanja, na kateri je nastal.« Težavo lahko rešite, če razširite zavedanje in se odprete jasnosti. Zato meditirajte. Poleg tega je ključno sprejemanje spremembe. Strah pred neznanim in nemoč pogosto spremljata spremembe. Spoprijateljite se z njimi. Vadite se v odkrivanju priložnosti v vsem, kar se bo zgodilo, četudi boste pri tem nekaj izgubili. Rumi je zapisal: »Vsaka potreba prinaša, kar potrebujemo.«

Če v situaciji ne vidite darila, se vprašajte, kako jo lahko spremenite v priložnost za rast. Ob vsem, kar se vam dogaja, ne pozabite niti na hvaležnost. Čemur koli posvečamo pozornost, se namreč razširi kot dogodek. Če je to bolečina, jo bomo doživeli. Če smo hvaležni namesto osredotočeni na tisto, kar nam manjka, nas bo vesolje podprlo pri tem. Poleg tega je dokazano, da so ljudje, ki gojijo hvaležnost, manj v stresu, bolje spijo, imajo več energije in so srečnejši.