Mantre za boljše življenje

Mantra je beseda ali stavek, ki ga ponavljamo, da bi dosegli določen rezultat. In če mislite, da je moč privabljanja česar koli v svoje življenje nekaj, česar ne znate ali ne zmorete, se pošteno motite. Mantre vam lahko pomagajo pri tem.



Kako delujejo? Morda se zdi neverjetno, da lahko že samo ponavljanje besed spremeni vaše misli in življenje, toda lahko. Pomagajo se vam osredotočiti in umiriti um. Povežejo vas z želenim in vas zasidrajo v realnost, v kateri to že imate. Pogosto namreč naš um preskakuje od ene misli k drugi, kar nam onemogoča, da se dovolj osredotočimo na tisto, česar si res želimo, na primer obilje ali zdravje.



Ponavljanje mantre deluje v skladu z zakonom privlačnosti oz. ga podpira. Z nenehnim ponavljanjem besed namreč ustvarjate določene vibracije, ki privabljajo, kar želite. Mantre torej delujejo kot magnet, ki uravnava vaše misli in pritegne, kar želite.



Če želite povečati obilje, uporabljajte mantre za denar. Enako velja za zdravje ali kar koli drugega, kar si želite. Ko ste si izbrali mantro, jo ponavljajte vsaj deset minut na dan. Postopek lahko razdelite na dvakrat po pet minut na dan. Vztrajajte tako dolgo, da se situacija spremeni.



Za denar si lahko npr. izberete naslednje: Vedno imam dovolj denarja. Vsak dan več zaslužim. Sem magnet, ki priteguje denar. Brez dolgov sem. Obilje je moja pravica. Moji prihranki se vsak dan večajo. Priložnosti za služenje denarja me spremljajo. Oblije mi sledi na vsakem koraku. Vsi dolgovi so poplačani.



Za zdravje pa: Odlično se počutim v svojem telesu. Moje telo je zdravo, moj um umirjen. Vsak dan se bolje počutim. Lahko si izmislite tudi svoje glede na trenutno situacijo. Ključ do spremembe je vztrajno ponavljanje!

