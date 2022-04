Mantre umirjajo um: lahko jih izgovarjate med meditacijo ali čez dan

Ponavljanje preprostih besed in zaporedja zvokov lahko izjemno močno dviguje našo zavest, saj gre za energijo, ki vibrira na določeni frekvenci. Izberite tisto, ki jo potrebujete in začutite. Lahko jo ponavljate čez dan, ko se spomnite na to ali ko jo potrebujete v določeni situaciji. Prav tako lahko mantre vključite v svojo duhovno prakso in z njimi še okrepite učinke meditacije.

Om naj bi bil prvi zvok, iz katerega so se razvili preostali, osnovni zvok neskončnosti, ki vibrira s 432 herzi. Pomaga nam ohraniti koncentracijo, jasen in miren um.

Om mani padme hum je mantra, ki jo uporabljajo budisti za očiščenje ponosa, ljubosumja, strasti in poželenja, predsodkov in nevednosti, posesivnosti in sovraštva.

Lokah samastah sukhino bhavantu je hindujska molitev, ki pomeni »naj vse moje misli, besede in dejanja pripomorejo k sreči vseh bitij«. Pomaga se nam zavedati enosti in odpreti srce sočutju, razumevanju in ljubezni.

Ho'oponopono je starodavna havajska beseda, ki pomeni »žal mi je, prosim, oprosti mi, hvala, ljubim te«. Odlična mantra, če ste raztreseni, jezni ali vas je sram. Ponavljate lahko havajsko različico ali njen prevod v slovenščini.

Ustvarite pa lahko tudi svojo. Naj bo kratka in naj vsebuje besede, ki sporočajo, kar potrebujete – »odpuščam si«, »mir« itd. –, sestavljajo naj jo trditve, ne nikalnice. Pomembno je, da jo vztrajno ponavljate, vsaj stokrat ali tisočkrat, da boste občutili njen učinek. Začnite počasi in stopnjujte ponavljanje.