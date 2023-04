Mantra ob Saturnovih lekcijah spodbuja postavljanje meja in upoštevanje pravil

Disciplina, delo in vztrajnost so glavne naloge, ki nam jih zadaja Saturn, ta strogi planet, njegovih neugodnih tranzitov se vsi bojimo. Ne glede na to, ali imate težavno postavljen Saturn v rojstni karti ali preživljate naporen tranzit tega planeta, pa jo boste veliko bolje odnesli, če se ne boste upirali njegovim lekcijam.

Ključno, kar zahteva od vas, sta red in organiziranost. Spodbuja pa tudi ustvarjanje rutine, postavljanje meja, upoštevanje pravil. Guruji sicer pravijo, da lahko njegov vpliv ublažite tudi s Saturnovo mantro, ki jo ponavljate vsak dan teden ali mesec dni, brez prekinitve, najbolje zjutraj. Bolj prizemljeni boste, mirni in laže boste razmišljali. Mantra se glasi: Om Hreem Shreem Shaneyesch-chara yaNamaha (om reem šreem šaniš-čara janamaha).