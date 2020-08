Manifestiranje negativnih misli

Meditacija in afirmacije vam lahko pomagajo ohraniti notranji mir ves dan. FOTO: Bernardbodo/Getty Images

Vas skrbi, da bo vaše negativno razmišljanje potegnilo za sabo negativne dogodke? Skrb ni iz trte izvita in edina možnost je, da spremenite razpoloženje. Že dalajlama je rekel, da je namen naših življenj, da bi bili srečni, toda kadar smo na tleh, brez denarja, ljubezni in stojimo na mestu, je to bolj slaba spodbuda. Ker deluje zakon privlačnosti v obe smeri, se potrudite odriniti od tal. Če boste vztrajali v tem, česar nočete in kar je narobe, se bo to nadaljevalo.Najprej se začnite zavedati, kako razmišljate. Zavedanje je namreč velik korak naprej, kajti večina ljudi sploh ne ve, kaj počnejo, saj se osredotočajo samo na neželene posledice. Zakon privlačnosti temelji na tem, da privlačimo še več enakega, ne drugačnega. Ko smo nesrečni, obupani, revni, pošiljamo v vesolje signal, da si želimo še več tega. Če želite zamenjati ploščo, si lahko pomagate s tablo vizij, pisanjem in meditacijo, ki vas bodo pomagale spraviti v drugačno vibracijo. Se spomnite, kako je bilo, ko ste bili zaljubljeni? Vaša vznesenost vam je prinesla še več dobrega na vseh področjih. Ko pa ste izgubili službo, se vam je začelo podirati še vse drugo. Vidite, kako se vesolje odziva na vaše stanje?! Nič drugega vam ni treba storiti, kot da razmišljate o tem, kar si želite, ne o tem, česar nimate ali ne marate. Preigravajte pozitivne scenarije in nehajte tarnati in skrbeti, saj vam to prav nič ne pomaga, lahko pa marsikaj poslabša. Enako velja za tesnobo in strah. Včasih sta ti dve čustvi celo koristni, če smo denimo v nevarnosti, večino časa pa samo poglabljata našo negativnost. Skrbi škodijo tudi vašemu zdravju, dihanje je plitvo in srce mora delati močneje, kar posledično bolj obremeni tudi ledvice. Negativnost je torej škodljiva spirala navzdol in ruši vaše počutje.Raje vzdržujte notranji mir. Vedno se lahko odločite, kako se boste počutili. Že ko vstanete, globoko vdihnite in se znebite zastale energije. Vdihnite življenjsko silo vase in jo pošljite do vsake celice. Lahko si rečete, da spuščate vse pritiske, da ste hvaležni telesu za vse, kar počne za vas. Dodajte afirmacije, ki vam bodo pomagale ohranjati pozitivnost čez dan: »Čutim notranji mir. V mojem svetu je vse dobro. Živim v trenutku in uživam v svojem dnevu. Zdrav sem in moje celice to čutijo.« Pustite, da vas preplavi umirjenost. Z nekaj pozornosti vas bo spremljala ves dan.