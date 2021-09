Manifestirajte močni lunarni potencial

1. Bodite zeleni

2. Bodite sprememba

3. Vsakodnevno skrbite zase

4. Naučite se prejemati

5. Izpraznite skodelico

6. Bodite dobri do svojega črevesja

7. Vadite antiperfekcionizem

Devica je v zodiaku tista, ki je puristična in ima rada naravo, vrt pa ji najbolje uspeva. Zato dobro premislite, katera semena želite posaditi v tem obdobju, za kar najboljše rezultate pa se prepričajte, da so semena kakovostna in je t. i. zemlja čista in organska. Pridna devica ceni učinkovitost, a ne brez zemeljske čutnosti. Ponujamo vam sedem načinov za manifestiranje močnega luninega potenciala letošnje edine mlade lune v devici.Devica je zodiakov trajnostni čistilec (kot), ki si vedno prizadeva pospraviti stvari, vendar na najčistejši, najbolj netoksičen način. Ker bomo zdaj mnogi med nami v službi in šoli več časa preživeli v zaprtih prostorih, naredite vse, da boste lažje zadihali. Če živite v vrvečem mestnem okolju, razmislite o nakupu zračnega filtra za odstranjevanje alergenov, kot so prah, cvetni prah in prhljaj živali. Ali pa si predstavljajte, da je vaš prostor poln sobnih rastlin, vrhunskih čistilcev zraka!V teh časih nenehnih političnih nemirov, vremenskih pretresov in družbenih spopadov nas mika, da bi se umaknili v samoto. Toda to ni tisto, kar hoče dobrohotna devica (ali kar v resnici človeštvo potrebuje). Mati, prava devica po horoskopu, je rekla: »Ugotovila sem paradoks, da če ljubiš do bolečine, ni več rane, samo več ljubezni.« Te besede so danes še pomembnejše. Ni potrebno veliko, prispevajte čas, denar ali oboje. Študije kažejo, da ste s prispevanjem k svoji skupnosti bolj zdravi in ​​manj pod stresom.Devica je znamenje svete skrbi zase in to lunarno obdobje lahko izboljša vašo prehrano in telesno aktivnost. Če klepetavi Merkur, vladar device, ne želi delati sam, vpokličite prijatelje. Motivirajte drug drugega, skupaj lahko izvajate telovadbo in delite rezultate. Ob vikendu kolesarite ali najemite kočo v hribih za pohajkovanje po vrhovih.Ker metodična devica obožuje učne korake, lahko preizkusite novo koreografijo ali se učite plesa. Devica je znamenje, ki vlada hišnim ljubljenčkom, zato vzemite svojega psa (ali pa si ga sposodite!) in odidite na dolg, premišljen vsakodnevni sprehod. Če imate hiter tempo, je to odličen način za povečanje srčnega utripa, domači ljubljenček pa vam tudi zmanjšuje stres.Da, altruistična devica je namenjena nesebičnemu služenju in celo žrtvovanju, vendar ta duh ne teče samo v eno smer. Mlada luna v devici nas letos opozarja, da moramo sprejemati prijaznost in radodarnost drugih. Kako pogosto rečete: »Bom že (sam)!« ali pa »Saj sem dobro!«, ko ste dejansko preobremenjeni in na robu zloma? V času te mlade lune v skromni devici bodite pripravljeni mahati z belo zastavo in priznati, da bi vam pomoč prišla prav.Je tudi v vaši glavi nered? Zen budisti pripovedujejo zgodbo o Nan-inu, japonskem mojstru, ki je čaj nalil v skodelico gostujočega profesorja, dokler ni bila polna, potem pa še naprej točil. Ko je profesor ugovarjal, da se mu je skodelica prelila, mu je Nan-in povedal, da je tako kot skodelica tudi učenjakova glava polna mnenj, zaradi katerih mu ni mogoče pokazati zena. Najprej je moral izprazniti skodelico. Bistvo te zgodbe? Nered v glavi ne pušča prostora za mir in razsvetljenje. Pometite z navlako, ta mlada luna je idealen čas za vsakodnevno meditacijo.Devica vlada tankemu črevesju in prebavnemu sistemu, zato je zdaj pravi čas, da v svoje življenje vnesete nekaj črevesno zdravih praks. Pijte veliko vode, omejite rafiniran sladkor in si privoščite hrano, bogato s probiotiki.Devica je nedolžen novorojenček, čisto in neokrnjeno bitje, ki nima občutka nezadostnosti. Žal se zdi, da je ta občutek celovitosti za ljudi najtežje stanje. Čeprav nam lahko mlada luna pomaga pri čiščenju na zdrav način – s prehrano, z nameni in besedami, ki se jih odločimo uporabiti –, je to lahko spolzko pobočje do perfekcionizma.ga imenuje oklep ali »dvajset ton težak ščit, ki ga nosimo naokoli in mislimo, da nas bo ščitil, v resnici pa nam preprečuje leteti«. Dovolj je preprosto sestavljanje seznama hvaležnosti, saj je odličen začetek pri premagovanju vašega notranjega kritika, afirmacije pa vas lahko popeljejo še dlje. Ste točno tam, kjer morate biti.