Majevski horoskop za 2022: če ste eden od teh petih znakov, ste res blagoslovljeni

Maji, ki veljajo za velike astronome in matematike, so ustvarili tudi svoj horoskop. Za razliko od grškega horoskopa, ki ga najbolje poznamo, so svoj horoskop razdelili na 13 delov namesto na 12. To je zato, ker naj bi Maji dali večji pomen Luni kot Soncu. Tako je bilo njihovo leto razdeljeno na 13 luninih ciklov po 28 dni, ki so skupaj dali 364 dni. Zadnji dan, 365., so poimenovali 'Dan časa izven časa' in ga posvetili izključno praznovanju. Vsak znak predstavlja določeno žival, ki kaže značilnosti osebe glede na dan rojstva.

Znaki so ti: Kibray (kibraj) – aligator (od 13. decembra do 9. januarja) Batz Kimil (bac kimil) – opica (od 10. januarja do 6. februarja) Coz – sokol (od 7. februarja do 6. marca) Balam – jaguar (od 7. marca do 3. aprila) Fex (feks) – lisica (od 4. aprila do 1. maja) Kan – kača (od 2. do 29. maja) Tzub (cub) – veverica (od 30. maja do 26. junija) Aak (ak) – želva (od 27. junija do 25. julija) Tzootz (cuc) – netopir (od 26. julija do 22. avgusta) Dzec – škorpijon (od 23. avgusta do 19. septembra) Keh – jelen (od 20. septembra do 17. oktobra) Moan – sova (od 18. oktobra do 14. novembra) Kutz (kuc) – pav (od 15. novembra do 12. decembra)

Katere znake v majevskem horoskopu čaka neverjetna sreča v letu 2022? Preberite in ugotovite, ali ste med njimi.

Tzootz (cuc) – netopir (od 26. julija do 22. avgusta)

To so ljudje, ki morajo biti vedno uspešni v vsem, kar počnejo. Ta lastnost jih dela izjemno marljive in požrtvovalne, zato bodo v letu 2022 dobili vse, kar si želijo. Radi sanjajo in fantazirajo, kar jim tudi pomaga, da svoje namere uresničijo. Imajo res srečo in si bodo to leto zapomnili do konca življenja!

Keh – jelen (od 20. septembra do 17. oktobra)

Te osebe so precej nežne in igrive, izžarevajo optimizem in imajo plemenito energijo. Zvezde jih bodo nagradile v letu 2022, čaka jih veliko lepega. Zelo verjetno je, da bodo srečali osebo, ki jim bo ustrezala v vsem in ki bo v njihovo življenje vnesla luč. Pripadniki tega znamenja bodo širili ljubezen do vseh svojih bližnjih in jim polepšali življenje.

Coz – sokol (od 7. februarja do 6. marca)

Po majevskem horoskopu bodo v letu 2022 srečni tudi predstavniki znamenja Sak. Čeprav to znamenje najbolj ljubi samoto in verjame le vase, bo to leto zanje prelomno. Naučil se bo sprostiti, delali pa bodo le najmodrejše finančne poteze. Ne bodite presenečeni, če boste ob koncu leta imeli na računu veliko denarja.

Balam – jaguar (od 7. marca do 3. aprila)

Pripadniki tega znamenja so zelo aktivni in izjemno odločni. V letu 2022 jim ne bo manjkalo samozavesti, ki jim bo pomagala uresničiti vse želje in sanje. Pri delu bodo še posebej briljantni. Pričakuje se napredovanje, ki mu bo sledila povišica. Situacija v ljubezni bo nespremenjena, spoznali pa bodo osebo, s katero bodo vzpostavili zanimiv odnos.

Fex (feks) – lisica (od 4. aprila do 1. maja)

To so izjemno plemeniti ljudje. So odlični prijatelji, imajo neverjetno širino in z lahkoto sprejmejo druge ljudi v svoje okolje, brez razmišljanja in zadržkov. Zvezde bodo to lastnost nagradile in jim podarile neverjetno srečo v letu 2022. Delo se bo na njih dobesedno lepilo, v drugem delu leta pa jih lahko čaka poroka.