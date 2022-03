Majevski horoskop napoveduje dramatične spremembe: tem znamenjem se ne piše dobro

Koledar starodavnih Majev je razdeljen na 13 obdobij, vsako od njih pa je poimenovano po določeni živali. Za teh pet znakov so za letošnjo pomlad napovedane zelo neugodne spremembe, piše mondo.rs.

Kača (od 2. do 29. maja)

Zahtevne in premišljene kače bi se lahko poročile. Težava je v tem, da se bodo odločale s svojimi možgani in ne s srcem. Kar se jim bo zdelo kot beg pred lastnimi težavami, lahko povzroči dodatne probleme. Poleg finančne koristi jim takšne poroke ne bodo prinesle nobenih koristi in tvegajo, da škodujejo svojemu zdravju.

Veverica (od 30. maja do 26. junija)

Da bi se izognile težavam, morajo veverice nadzorovati svoja čustva, težave pa se bodo pojavile na področju ljubezni in dela. Morajo se naučiti držati jezik za zobmi in ne soditi, preden podrobno ne preučijo situacije. V nasprotnem primeru bo sledilo sosledje neugodnih dogodkov, ki bodo imeli dolgoročne posledice.

Želva (od 27. junija do 25. julija)

Želve se bodo morale spopasti s težavami v svoji karieri. Neodločnost, ki je ena njihovih osnovnih značilnosti, bo povzročila peščico težav, ki bi se lahko končale s katastrofo. Če mislite, da bo to leto minilo brez hujših posledic, je treba pokazati odločnost in biti aktiven, saj bi sicer lahko izgubili vse.

Sova (od 18. oktobra do 14. novembra)

Pripadniki tega znamenja naj se pazijo sovražnika. Ljudje, s katerimi so že dlje časa v konfliktu, bodo delovali za njihovim hrbtom in velika verjetnost je, da bodo s tem povzročili nepopravljivo škodo. Svoje ustvarjalne ideje zadržite zase in se izogibajte drži »jaz vem najbolje«, s tem boste le izzvali težave.

Opica (od 10. januarja do 6. februarja)

Predstavniki tega znamenja se bodo prisiljeni boriti z nenehnimi ovirami, tako na področju kariere kot ljubezni. Pri delu se pazite naglice, ne sprejemajte odločitev, preden dobro premislite. V ljubezni se boste soočili z ljubosumjem.