Magija in vraže: to so zelišča za zaščito

Mnogim zeliščem so ljudje od nekdaj pripisovali nadnaravne in čudežne moči. V vseh starih kulturah namreč poznamo obrede, pri katerih so v različnih oblikah uporabljali zelišča, jih darovali bogovom, uporabljali v obredih ali z njimi na različne načine pričarali posebno vzdušje. Tako se kot obredne rastline pojavljajo bela omela pri Keltih in šentjanževka pri severnogermanskih plemenih.

Posvečeni vrači in svečeniki so s halucinogenimi zelišči prihajali v trans in se pogovarjali z božanstvi. Uporaba za obrede je bila strogo varovana skrivnost svečenikov, ki so bili pogosto tudi zdravilci. Ker pa je znanje mogoče zlorabiti, so ga za svoje namene že od nekdaj uporabljale tudi sekte za črno magijo, posebno strupena zelišča s halucinogenim delovanjem, kot so volčja češnja, mandragora, črni zobnik in vrste preobjed.

Nekoč so jih uporabljali tudi kot talismane. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Tudi v beli magiji so jih uporabljali za zdravljenje z magijo, uroki in zaščito, za plodnost, rodnost in čiščenje. Verjeli so, da je z magijo mogoče priklicati nadnaravna bitja, kot so škrati, vile in gozdni duhovi. Ker vsa ni dobronamerna, so se posvečali preprečevanju urokov in prekletstev, pomemben del je bila magija za ljubezen in privabljanje partnerja.

Ljudje so verjeli, da jih lahko določena zelišča obvarujejo nadlog, zato so suha zelišča, njihova semena ali korenine nosili s seboj v majhnih vrečkah, čemur danes pravimo amuleti. Ti naj bi jih ščitili pred konkretnimi težavami, kot so piki strupenih živali ali bolezen, uroki, prekletstva in nadnaravna bitja. Poleg amuletov so včasih v popotna oblačila všili zelišča za zaščito na potovanju ali priporočali, da si popotnik seme ali zelišča vstavi v obuvalo. To jim je povečalo samozavest in jih lahko tudi resnično odvrnilo nadloge. Močno dišeča so odganjala 'slab zrak', za katerega so verjeli, da prenaša bolezen, zlasti kugo.

Zelišča, ki so močno razkuževalna, so jih dobro ščitila pred boleznijo – materina dušica, timijan, sivka, rožmarin in druga. V so obuvalih so preprečevala okužbo ran ali žuljev. Romarji v srednjeveški Veliki Britaniji so si dajali v obuvala pehtran, da bi se izognili utrujenosti, ki jo je sicer preganjal pelin.

Včasih so se ljudje bali tudi strupenih živali, kot so kače in škorpijoni, zato so antični modreci priporočali zelišča za obrambo. Za odganjanje kač so v srednjem veku uporabljali luštrek, pelin, vinsko rutico in razne vrste dobre misli, za odganjanje škorpijonov pa rožmarin in kislico, medtem ko naj bi slednje privabljala bazilika.