Lunino potovanje po zodiaku

Luna potrebuje dva dneva za potovanje po enem astrološkem znamenju in v 28 dneh obide celotni zodiak. Ker predstavlja čustva in v vsakem znamenju vibrira drugače, se počutimo različno glede na to, kje je. Ker je čustvena energija tudi motivator za delo in življenje, lahko čutimo rast ali upad energije glede na njeno pot. Različnim ljudem so glede na natalno karto bolj domače določene pozicije Lune, drugim druge.Tako ne moremo posplošiti, da Luna v strelcu prinaša optimizem in zadovoljstvo, v kozorogu pa depresijo in potlačenost. Nekaterim prva prinaša nemir in kvari rutino, ruši občutek varnosti, druge pa naredi umirjene, učinkovite in trezne.Luna v ognjenih znamenjih sprva prinese premik, saj prihaja iz vodnih znamenj. Tako nas to, da nismo več ranljivi in čustveni, z več optimizma in vere vase, več volje nekaj doseči, porine naprej in postavi v bolj dinamičen življenjski krogotok. Ko je na sredi ognjenega znamenja, je najlažje čutiti zanos, tekmovalnost, voljo in navdušenje, ko je na prehodu v novo znamenje, pa se vam zdi preveč nemirna. Luna v ovnu spodbuja tekmovalnost, v levu dramatičnost, v strelcu pa optimizem in idealizem.Ko je v zemeljskih znamenjih, ker prihaja iz kolerične energije ognja, najprej doživimo umiritev, streznitev in sposobnost razumsko videti nujne korake, da bi lahko strast ognja čim konkretneje praktično uresničili. Ritem postane počasnejši, mi smo treznejši in bolj praktični, ni nam težko opravljati rutinskih del, urediti stvari ali načrtovati. Ko je Luna sredi zemeljskega znamenja, smo najbolj ozemljeni, rutinski, praktični, ko se poslavlja od njega, prevladuje dolgčas, počasna energija, zdi se, da je življenje samo delo in nič zabave. Luna v biku daje občutek za finance, v devici nas naredi pridne in željne reda, v kozorogu pa načrtne, vztrajne, sistematične.Luna v zračnih znamenjih se zdi dobrodošla, saj prihaja iz zemeljskega znamenja, kjer nas na koncu zamori z opravili in odgovornostmi. Tako nam vsekakor odgovarjajo več komunikacije, druženja, idej, hitrejši ritem, saj prebijejo rutino in nas odprejo za ideje, družabnost, lahkotnejši smo. Ko je sredi zračnega znamenja, telefoni zvonijo pogosteje, več ljudi je v bifejih in imamo se veliko pogovoriti. Toda ko se bliža koncu znamenja, smo že malo utrujeni od vrtiljaka zamisli, potrebujemo tišino in mir, da predelamo, kar smo doživeli. Tako je prehod Lune v vodno znamenje nujen, da nas spet poveže s seboj. Luna v dvojčkih nosi potrebo po komunikaciji, v tehtnici po usklajevanju in uravnoteženju, v vodnarju pa po razumevanju.