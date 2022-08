Lunini vozli in Sonce: določajo, koliko bo človek opažen in koliko svobode duha bo užival

Lunin vozel v povezavi s Soncem, planetom individualnosti in samozavedanja, določa, koliko bo človek opažen in koliko svobode duha bo lahko užival.

Severni vozel v konjunkciji s Soncem pove, da je deležen posebnih privilegijev, znajde se v pravem času na pravem kraju, ima krompir, srečuje pomembne ljudi in sodeluje z njimi, deležen je materialnega obilja ... Zdi se, da se dobrine same stekajo k njemu, in lahko se znajde v javnosti ali na odru.

Ta duša je morda dobila posebno podporo, da bi dovolj razvila ego, saj je imela v preteklosti nizek občutek lastne vrednosti in ni dobila dovolj priznanja, čeprav je delovala v dobro drugih. Hiša s konjunkcijo kaže, kje sta njegova individualnost in smisel za vodenje najbolj izrazita. Toda če kozmične blagoslove zlorabi, postane vzvišen in sebičen. Sonce vlada moškim figuram, zato so pri tej konjunkciji močne vezi z očetom, ki prinaša otroku posebne koristi. Sorodniki po očetovi strani so mu lahko v pomoč pri iskanju življenjske usmeritve. V tej skupini je veliko pripadnikov kraljeve krvi.

Južni vozel v konjunkciji s Soncem pomeni, da človekovo življenjsko poslanstvo zahteva žrtvovanje, da bi pritegnil pozornost k nečemu, kar bo koristilo svetu. Ti ljudje se laže predajajo nečemu, kar jih presega, ker jim ego ni v napoto. Priznanje jim velikokrat uide, ker potrebujejo duhovni razvoj. Ker so bila njihova prejšnja življenja zaznamovana z velikimi ambicijami in razvojem ega, morajo zdaj upočasniti tempo.

Čeprav imajo prirojene voditeljske sposobnosti, jih ne morejo uporabiti za širjenje ega. Lahko jih vleče v temo, delajo v osami ali se ukvarjajo z mračnimi posli. Morda jih pestijo nerešene zadeve z očetom. Imajo pomanjkanje samospoštovanja in samozavesti. Če to potrjujejo tudi drugi dejavniki, je pri tem aspektu mogoč upad telesne vitalnosti, prezgodnja smrt ali krajša življenjska doba od pričakovane.

Na tem seznamu jih je kar veliko, ki jih je doletela nenavadna smrt – nenadna ali nepričakovana – ali so doživeli kaj tragičnega, kar je bilo potrebno za izpolnitev duhovnega poslanstva.

Pomembno je tudi znamenje konjunkcije Sonca in Luninega vozla. Če je to bik, ki spodbuja h kopičenju materialne lastnine, bo severni vozel v konjunkciji s Soncem poskrbel, da bo človek deležen obilja, a bo zapravljivec; južni vozel pa opisuje varčnega bika, ki ima manjše premoženje.

Pri drugih aspektih se pojavljajo podobne teme v milejši obliki. Kadar je Sonce v kvadratu z vozloma, se človekova osebnost teže izrazi; potrebuje več časa, da ugotovi, kaj je njegovo poslanstvo, in se ga loti.