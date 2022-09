Lunini vozli in Merkur: poudarek na razumu in spretnosti sporazumevanja

Severni vozel v konjunkciji z Merkurjem krepi umske zmogljivosti in prinaša sposobnosti na področjih, na katerih je treba uporabljati razum. Višje sile so te ljudi opremile z doslej neizkoriščenimi zmožnostmi komuniciranja in promoviranja bleščečih zamisli v pravem času, da požanjejo podporo in priljubljenost.

V prejšnjih življenjih so imeli morda omejene možnosti za učenje ali so se spopadali z ovirami v komunikaciji. Včasih so to mlade duše, na njih je nekaj mladostnega. Polni so svežih idej in uveljavljajo nove, moderne pristope. Njihov bistri, radovedni um je hiter in prilagodljiv. So napredni in inovativni, pogosto se njihove umske sposobnosti pokažejo že v otroštvu. Slaba stran te konjunkcije je, da je tak človek lahko večni začetnik, ki se ukvarja s trenutnimi modnimi muhami in razsipa mentalno energijo, ali je opravljivec.

Podobno kot severni vozel v 3. hiši tudi ta konjunkcija podpira vse, povezano s pisanjem. Kot bi pričakovali, jo imajo pisatelji, pisci besedil, učitelji in profesorji, novinarji, kritiki in odvetniki. Imajo veliko stikov in so prenašalci informacij. Pri njih je pogost tudi dar za ročno delo. Ta aspekt imajo nekateri teniški igralci, plavalci, športniki in glasbeniki, boksarji, kiparji in avtomobilski dirkači.

Povezavo med luninimi vozli in Merkurjem pogosto najdemo pri teniških igralcih. FOTO: Nd3000/Getty Images

Imajo dobre odnose s sorojenci; vzajemno si pomagajo. Med njimi je nadpovprečno veliko dvojčkov. Brat ali sestra je lahko znana osebnost. Pogosto delajo v medijih.

Za konjunkcijo Merkurja z južnim vozlom velja podobno, samo da so ljudje prinesli intelektualne talente že s seboj in jih morajo pozitivno uporabiti, da bi obogatili svet. Položaj konjunkcije v hiši razkriva, kje so vrata do znanja iz preteklosti. V razmišljanju so morda bolj izvirni in dolgoročno neodvisni, težave pa utegnejo imeti z izbiro pravega trenutka.

Morda so malo neusklajeni s preostalim svetom, kar zadeva čas lansiranja idej. Ker ne morejo dobiti podpore drugih, so razočarani in prisiljeni izpeljati stvar sami. S stresnimi aspekti obstaja strah pred kritiko ali posmehom, morda imajo učne težave; tisto, kar se drugi naučijo zlahka, pri njih traja dlje. Ali imajo težave s kratkoročnim spominom ali potrebo, da znova in znova študirajo isto gradivo. Morda se naučijo voziti pozno ali sploh ne. Težave imajo s sorojenci.

V obeh opisanih skupinah najdemo primere, ko vozla blizu Merkurja škodujeta procesu razmišljanja, popačita presojo in spodbudita posameznika k zločinom.

Drugi Merkurjevi aspekti z vozloma so podobni, le manj intenzivni. Sekstil in trigon sta bolj podobna konjunkciji med Merkurjem in severnim vozlom, kvadrat pa konjunkciji med Merkurjem in južnim vozlom: ideje so izražene na napačnem kraju in ob napačnem času ter neuglašene s trenutnimi smernicami ali ima posameznik težave z izražanjem, kar povzroča nesporazume.