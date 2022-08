Lunini vozli in Luna

Nič nenavadnega niso izjemne parapsihološke sposobnosti, ki se lahko razvijejo v sposobnost napovedovanja dogodkov ali sumničavost in preganjavico. Vedno so pri tem aspektu poudarjene teme, povezane z materinstvom in materinskimi figurami.

Kdor ima Luno v konjunkciji s severnim vozlom, je obdarjen z bujno domišljijo, močnim in stabilnim umom, telepatsko senzitivnostjo in zanesljivimi občutki. Če je blizu zenita, je ugodna, izvablja na dan pozitivne ženske odlike ali dar za poklice, ki služijo ženskam. Tak človek ima posluh za ženske želje in okus javnosti. Ni čudno, da ima ta aspekt veliko lepotnih kraljic, modnih oblikovalcev, slikarjev in plesalcev. Za te ljudi je pomembna materina podpora in navadno so je deležni. Namenjeno jim je, da materinsko skrbijo za druge, včasih v tolikšnem obsegu, da se dotaknejo množic. Zmožni so se odzivati na muhe javnosti, zato je med njimi veliko politikov. Severni vozel prinaša podporo javnosti. Na ljudi delujejo hipnotično, kar je odličen kapital za javno življenje in politično kariero. Drugi se odzivajo na njihovo navdušenje in zaradi obilja čustvene moči se dobro znajdejo v velikih skupinah. Z njimi se povezujejo naravno, brez napora. Dana jim je priložnost, da povečajo priljubljenost.

Ta duša se ukvarja s krepitvijo in uravnovešanjem čustev, umirjanjem uma in urejanjem občutkov. FOTO: M-gucci/Getty Images

Luna v konjunkciji z južnim vozlom kaže težavne odnose z ženskami, zlasti z materjo, a tudi močno telepatsko vez z njo. Ti ljudje so podvrženi čustveno napornim obdobjem, ker le s težavo pokažejo občutljivejšo plat, zaradi česar dajejo vtis, da so bolj hladni ali nedostopni, kot so v resnici. Zlepa ne dobijo podpore drugih; počutijo se osamljene in prisiljene, da se zanesejo samo nase. Težko prenašajo izgubo ljubljenih oseb. Njihov um ubira nenavadne poti, miselni procesi so drugačni. Pogosto doživljajo tesnobo, ki meji na preganjavico ali povzroča hromeče strahove. Mnogim je neprijetno v stiku z množico. Ta duša se ukvarja s krepitvijo in uravnovešanjem čustev, umirjanjem uma in urejanjem občutkov. Če jim ti uidejo izpod nadzora, se utegnejo navdušiti nad nezdravimi okultističnimi praksami. Južni vozel lahko uniči Lunino občutljivost in povzroči krutost. Kot eno od svetil, ki prinašata zdravje, lahko Luna v konjunkciji z južnim vozlom govori o zdravstvenih motnjah ali kratki življenjski dobi.

Lunin sekstil ali trigon z vozloma prinaša milejše, a podobne vplive kot konjunkcija s severnim vozlom, kvadrat pa kot konjunkcija z južnim vozlom. Tak človek je čustveno neuglašen z družbenimi tokovi, težko si pridobi naklonjenost žensk. To so ovire, ki jih mora premagovati.