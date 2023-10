Lunina vozla sta pomembna: uravnavata razmerje med usodo in svobodno voljo

Lunina vozla sta med najpomembnejšimi vplivi v horoskopu, ki kažeta delovanje kozmičnih sil. Lahko si ju predstavljamo kot karmični nadzor v svojem življenju. Astronomsko gledano sta presečišči ravnine, po kateri kroži Luna, in ravnine ekliptike, ki gre skozi središče Sonca in na kateri je Zemeljska orbita. Vozla si ostajata ves čas diametralno nasprotna, in ko Zemlja potuje okoli Sonca, potuje z njo tudi os med vozloma. Zaradi stalnega retrogradnega gibanja sta pomembna za preučevanje karmičnih in duhovnih posledic.

Os med vozloma lahko primerjamo z osema ascendent-descendent, primerjajo ju tudi z zmajem ali kačo, ki predstavlja izkušnje in dogodke, v katerih pridobimo modrost, ki je sad naših prizadevanj, da bi se na podlagi spoznanj napredovali.

Lunina vozla se po zodiaku pomikata nazaj, se pravi, po znamenjih potujeta v smeri urinega kazalca, medtem ko gredo drugi planeti v nasprotni smeri. V vsakem znamenju ostaneta kako leto in pol.

Če gledamo nanju duhovno, kot os usode, govori njuno retrogradno gibanje o tem, da ima sedanje dogajanje korenine v preteklosti, kar vpliva na naše življenje. Imamo pravice, pridobljene z rojstvom, in določeno odgovornost. Simbolizirata udejanjanje načela vzroka in posledice. Sta prizorišče za srečevanje zadev, ki vplivajo na usodo ali svobodno voljo. Nihče nima popolnoma svobodne volje in vozla zaznamujeta prostor, kjer moramo računati z dejavnikom karme.

Po zodiaku potujeta retrogradno, torej navidezno nazaj. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images

Ta ne pomeni kazni. Je samo izpolnitev odgovornosti, ki ima za posledico duhovno rast. Vozla predstavljata te neustavljive sile usode. Kar se nam dogaja, kadar vozla aktivirata karto, se pogosto izmika svobodni volji, razumu in logični presoji ali navidezno poteka neodvisno od njih. Ne glede na to, ali dogajanje doživljamo kot zaželeno ali nezaželeno, lahko po njem vidimo, da nam višje sile s tem vmešavanjem ali spodbudo pomagajo, da ostajamo na poti osebne usode, ki si jo je naša duša začrtala pred rojstvom.

Razlagata nam, kaj je namen našega življenja. Opredeljujeta naše karmične lekcije in poslanstvo. Dokazujeta, da na nas močno vpliva karma in da smo še pred rojstvom oblikovali konkretne namere za življenje.

Vozla lahko uporabljamo za določanje pravega obdobja. Kadar koli se česa 'dotakneta', namreč srečamo ljudi, ob katerih lahko požanjemo dobro karmo ali plačamo kak dolg.

Severni vozel je kot prepolna čaša. Z njim prihajajo k nam darovi višjih sil in dobra karma se nam vrača. Južni vozel pa je prazna čaša; od nas se pričakuje, da jo napolnimo. S svojim služenjem lahko pomagamo kaki drugi duši ali prispevamo k rasti in razvoju planeta.