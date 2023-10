Lunina vozla vplivata na videz in višino

Na splošno so višji ljudje, ki imajo Severni vozel v 1. hiši, blizu ascendenta ali zenita oziroma je ta v konjunkciji s kakim planetom. Tak človek je navadno dolgih udov, kot John F. Kennedy mlajši, ki je imel na ascendentu Severni vozel v konjunkciji s Plutonom. Tudi če je Severni vozel v zgornji polovici karte in v dobrem aspektu z ascendentom, je človek lahko visok, če ga tam kvadrirajo drugi planeti, pa omejuje višino.

Človek je lahko majhen, če ima Južni vozel v 1. hiši ali na ascendentu brez kakega planeta. A če je planet blizu ascendenta v konjunkciji z Južnim vozlom, to prinaša višjo postavo, kot če planeta ne bi bilo. Višina je na splošno manjša, ko je Južni vozel v zgornji polovici karte, zlasti če je v kvadratu z ascendentom. Dober aspekt med Južnim vozlom v zgornji polovici karte in ascendentom pa lahko nekoliko nevtralizira majhnost. Clint Eastwood ima konjunkcijo Severnega vozla z Marsom – to mu prinaša višino, čeprav ima Južni vozel v zgornji polovici karte.

Poseben vpliv ima tudi Luna. Če je v konjunkciji z vozloma, je človek lahko višji in krepkejši. Seveda je treba upoštevati tudi ascendent in lastnosti 1. hiše. Večina planetov v zgornji polovici karte navadno pomeni, da je človek višji – in obratno.

Več o višini in obliki telesa nam pove Luna. Lunina mena ob rojstvu lahko nakazuje nagnjenje k vitkosti ali obilnosti. Če je Luna zelo blizu Sonca, tik pred mlajem ali tik po njem, vidimo samo njen srp, ki s svojo obliko ponazarja vitkost. Bolj raste prvi krajec, bolj se povečuje nagnjenje k močnejši postavi. Polna luna je okrogla, tako opozicija med Soncem in Luno kaže večjo verjetnost okrogle postave. Takoj po ščipu je Luna še vedno zaokrožena, a postaja vse manj svetla, zato bo tak človek s pazljivim odnosom do prehrane in vadbe lažje shujšal.

Severni vozel kaže visoko postavo, Južni pa nizko in čokato. FOTO: Choreograph/Getty Images

Če kombiniramo Luno z značilnostmi vozlov, odkrijemo več o ljudeh, ki se bojujejo s kilogrami. Vozla lahko nakazujeta nekaj, lunina mena pa nasprotno; tak človek se trudi, da bi prišla na dan njegova notranja vitka podoba, a mu gre to s težavo od rok. Primer je Oprah Winfrey. Severni vozel ima v 1. hiši, a na obeh straneh osi so planeti, kar ji daje zdrav tek in širi njeno velikost. Ob rojstvu je Luna pojemala, kar kaže nagnjenje k vitkosti. Toda Luna in ascendent sta v strelcu, ki mu vlada Jupiter, kar nagiba tehtnico k obilnosti. Vse to pojasnjuje njeno nihanje telesne teže. Morda se bo vse življenje bojevala z njo in je to njeno poslanstvo: biti zgled, da ne vržeš puške v koruzo.

Južni vozel na ascendentu lahko kaže tudi prirojene okvare, telesne težave ali nagnjenje k nezgodam. Več je primerov zasvojenosti z drogami in nagnjenosti k nesrečam pri ljudeh, ki imajo Južni vozel v konjunkciji z ascendentom. Ascendent in 1. hiša namreč opisujeta fizično telo. Osebe z Južnim vozlom blizu ascendenta imajo lahko hipnotičen ali predirljiv pogled. Severni vozel v 1. hiši ali v dobrem aspektu z ascendentom pa jih lahko obdari z lepoto in privlačnostjo.