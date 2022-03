Lunina vozla v hišah: severni zahteva naš trud, predstavlja izzive

Hiša, v kateri imamo severni lunin vozel, je področje naše moči. Južni vozel pa predstavlja področje, kjer razsipamo moči. S hišo vred, v kateri je, kaže, kje ostanki prejšnjih življenj pritiskajo na sedanje življenje. Hiša z južnim vozlom predstavlja dosežke v preteklosti - stvari, ki smo se jih že naučili in jih izmojstrili. Imenujejo jo tudi točka najmanjšega odpora, ker tam zlahka zdrsnemo nazaj v utečene kolesnice; toda to je slepa ulica, ker zavira našo rast v odnosu do severnega vozla, ki predstavlja nove odlike, ki jih moramo razviti.

To je naš naslednji korak na duhovni poti; tisto, kar smo prišli opravit v tem življenju. Severni vozel predstavlja darove, z zavestnim vlaganjem truda v tej smeri jih bomo zlahka razvili. Okoliščine, v katerih se bomo znašli, nas bodo spodbujale k razvoju, čeprav bomo ob opuščanju starih navad doživljali nelagodje.

Vozla nam služita kot osebni svetilnik, ki kaže, kaj smo že dosegli, katere izzive pa moramo še obvladati. Popoln prehod do področja severnega vozla traja večino življenja, včasih pa se nadaljuje še v naslednjem. Vpliva vozlov ni vedno lahko razbrati. Na splošno se namreč naučimo prikrivati, da si vedno izbiramo pot manjšega odpora. Tudi v krizi se najraje skrijemo za južni vozel. Ta pa je povezan ne samo s prejšnjimi življenji, ampak tudi z zgodnjim otroštvom sedanjega življenja.

Če je severni vozel v prvi hiši, obljublja priljubljenost in privlačnost. Osebnost se uspešno uveljavlja v zunanjem svetu. Posledica je lahko samoljubje ali zatopljenost vase. Ti ljudje znajo izraziti svojo ustvarjalnost – in to počnejo s strastjo. Morda imajo poseben občutek za predvidevanje razvoja dogodkov, kar se izkaže za prednost. V razmerja se spuščajo preveč zlahka ali premalo razsodno, kar jih drago stane.

V zakonu doživljajo vzpone in padce, partner je pogosto tako ali drugače edinstven. Prizadevanje za sodelovanje jim prinaša vzajemne koristi, čeprav so tekmovalni in ne bi smeli nikoli prehitro sprejemati kompromisov. Na splošno vzbujajo spoštovanje, so aktivni, privlačijo pozornost, so vitalni in v življenju napredujejo. Mnogi so visoki in imajo zdrav tek.

Severni vozel zahteva naš trud, predstavlja izzive, ki jih potrebujemo za rast. FOTO: Alphaspirit/Getty Images

Pod površjem se tak posameznik uči prevzemati vodilno vlogo in razvijati osebno moč. V preteklosti ga je želja, da bi ugodil okolici, prisilila, da je zatiral svojo identiteto na račun zadovoljevanja potreb drugih. Prevečkrat je računal na ljudi, na katere se ni mogel zanesti, in je moral zaradi tega marsikaj žrtvovati. Zdaj se zaveda potrebe, da bi se izluščil iz sence drugih. Njegov izziv je, da postane samozavesten in neodvisen, ne da bi bil ob tem preveč napadalen ali samotarski, da vzpostavi ravnotežje med svojimi potrebami in potrebami drugih. Morda razume skrivno delovanje vesolja in mora to razumevanje deliti z drugimi. Lahko je podjetnik, inovator, raziskovalec, športnik.

Med znanimi s tem položajem je Oprah Winfrey, ki je nedvomno dosegla ogromen napredek na poti, ki ji je usojena.