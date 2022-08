Lunina vozla v aspektu z Venero: poudarek je na ljubezni do udobja in prijetni osebnosti

Kozmične sile so te ljudi obdarile z odličnim smislom za ustvarjanje in razvijanje harmonije. S prijaznostjo so si v preteklosti zaslužili karmično dobroimetje in zadovoljstvo. Tako so zdaj deležni sprejetosti in lepih stvari. Izžarevajo lepoto, šarm in eleganco. So očarljivi in prijazni, vedno z nasmeškom, ki spravlja okolico v dobro voljo.

So družabna bitja, ki se gibljejo znotraj družabnih krogov in z razdajanjem karizme osrečujejo druge. Tudi če so kdaj otožni, na zunaj tega ne pokažejo. V odnosih jim gre dobro ali imajo vsaj obilo priložnosti zanje. V pozitivni obliki se te lastnosti izrazijo kot diplomatske sposobnosti ali sočutje. So mirovniki. Če delujejo samo na materialni ravni, lahko postanejo samoljubni in narcisistični, v skrajnih primerih se zanimajo samo zase. Brez zavor se prepuščajo užitkom, si prizadevajo za razkošje in se obdajajo z lepimi predmeti.

Njihove možnosti za uspeh se skrivajo na področjih, ki jim vlada Venera: v petju, glasbi, svetu zabave, umetnosti in vsem, kar ponuja užitek. V tej skupini najdemo pesnike, slikarje, plesalce in skladatelje. Elvis Presley jo je imel v 10. hiši, kar mu je utrlo gladko pot do uspeha.

Venera v konjunkciji z južnim vozlom kaže, da je človek prinesel na svet izjemne umetniške darove, ki se pokažejo že v otroštvu. Talente lahko uporabijo za pomoč drugim in prispevek k družbi. Hkrati trpi njihovo ljubezensko življenje, saj le s težavo razumejo svoja čustva. To je pogosto znamenje strtega srca. Ta aspekt ima recimo Britney Spears. Ti ljudje predelujejo ljubezensko karmo. Morda so si v preteklosti jemali preveč, zdaj pa je prišel čas, da položijo račune; za ravnotežje v odnosih se morajo potruditi. Težko najdejo srečo v zakonu.

Povezava s severnim vozlom kaže večjo verjetnost, da se naše ljubezni končajo s strtim srcem. FOTO: Ajijchan/Getty Images

To je njihova šibka točka, tudi če so uspešni na drugih področjih. Odnosi z nasprotnim spolom so naporni, če ne celo nemogoči. Imajo sicer možnost, da se duhovno razvijajo, zmožnost globoke, pristne ljubezni do tistih, ki potrebujejo toplino in prijateljstvo. Platonska razmerja jim bolj ležijo kot seksualna. Dajanje ljubezni jim prinese več zadovoljstva kot sprejemanje.

Niti širša družba jih ne sprejema. Nekateri se ne znajo približati nasprotnemu spolu. Če se oseba še v istem trenutku ne odzove, se počutijo nerazumljene in znajo razviti kompleks manjvrednosti, zato so pogosto osamljeni. Nekateri se po tolažbo zatečejo k drogam. Po navadi pa Venera v konjunkciji z južnim vozlom prinese tudi nekaj dobrega.

Ti ljudje uživajo, če živijo v udobju in obdani z lepimi predmeti, včasih pa se jim zazdi, da jih skrb zanje preveč obremenjuje, in jih razdajo – ali podarijo večino premoženja. Kar zadeva posvetne dobrine, gredo tudi v skrajnosti, tako da si jih najprej nakopičijo, potem pa se jih znebijo.

Med ljudmi s tem aspektom so: angleški kralj Henrik VIII., ki je imel šest žena; Cameron Diaz, Robin Williams.

Sekstil in trigon prinašata podobne rezultate kot konjunkcija s severnim vozlom, kvadrat pa kot konjunkcija z južnim vozlom.