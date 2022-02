Lunina vozla na ascendentu

Ascendent je začetek prve hiše, ki simbolizira naš jaz in fizično telo. Osi ascendent-descendent in sredina neba-nebesno dno (MC-IC) tvorita križ; tu so štiri za posameznika občutljiva mesta v astrološki karti.

Ko sta vozla na ascendentu in descendentu, se zdi življenje takega človeka usodno ali vnaprej določeno, nanj močno vplivajo kozmične sile. Dogodke in okoliščine včasih lahko pripišemo vplivom od zgoraj, ujet je vanje in pluje skupaj z njimi. Med ljudmi s tem položajem Luninega vozla so John F. Kennedy mlajši, Jim Morrison, kraljica Elizabeta II. in Jackie Kennedy Onassis. John F. Kennedy mlajši je imel na ascendentu severni vozel, preostali pa južnega. Pri vseh se zdi, kot da je njihovo življenje vodila ali se ga dotaknila usoda. Južni vozel na ascendentu lahko pomeni omejevanje do skrajnosti. Oseba mora s partnerjem ali drugimi ljudmi sklepati pretirane kompromise.

Življenje Jima Morrisona, pevca skupine The Doors, se je končalo tragično – vzel si ga je sam, kar simbolizira negativna plat južnega vozla blizu ascendenta. Razdal se je do konca. Samomor je lahko eden od znakov prezgodaj končanega poslanstva. Tudi Janis Joplin, ki je prezgodaj umrla zaradi drog, je imela južni vozel na ascendentu.

Ljudje z ascendentom v konjunkciji z južnim vozlom so zelo čustveni, celo melanholični, vedo, kako bežno je življenje v resnici. Še vedno so tesno povezani s preteklostjo. V pozitivnem smislu pa lahko pokažejo drugim, kako živeti bolj zadovoljno, zdravo in izpolnjeno. Velikokrat se ukvarjajo z vprašanji poštenosti in so aktivni zagovorniki gibanj, v katera verjamejo. So okultisti, znanstveniki, pisatelji in filmski režiserji, igralci in pevci.

Pogosto je treba pri južnem vozlu na ascendentu veliko preizkušenj ali časa, da ga človek sprejme; nekateri poslanstvo v otroštvu zavračajo. Lahko prinese več zakonov ali partnerjev, s katerimi ni mogoče živeti, brez njih pa tudi ne.

Ljudje s severnim vozlom na ascendentu si ustvarijo ime, velikokrat postanejo slavni čez noč. Lahko opravljajo natančno ali zahtevno delo na področjih, kot so naravoslovje, astrologija, oblikovanje, umetnost, literatura ali zabavna industrija. Največji skupni imenovalec ljudi s severnim vozlom v konjunkciji z ascendentom ali blizu njega je, da ne delujejo v imenu drugih, ampak v svojem. Učijo se zavzemati zase in razvijati osebno moč. Tisti, ki imajo blizu ascendenta severni vozel, so torej bolj ekstrovertirani in samozavestni, medtem ko južni vozel najbliže ascendenta kaže na introvertiranost in večjo občutljivost za stres, plahost ali nizko samospoštovanje. Če ni ravno na ascendentu, pa je ugoden lep aspekt Luninega vozla z njim. Posamezniku prinese nadpovprečen pogum in žilavost za soočanje z življenjem. Taki primeri so Angelina Jolie, Pablo Picasso in Tiger Woods. Če tvori z ascendentom kvadrat, mora oseba prestati naporne preizkušnje. To konstelacijo je imela Judy Garland, nadarjena, a nesrečna igralka in pevka, znana po vlogi v filmu Čarovnik iz Oza.