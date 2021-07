Lunina ovulacija

Ugotovite, kje je vaša rojstna luna, in si preračunajte dodatne plodne dni. FOTO: Dmitriisimakov/Getty Images

Ovulacija je obdobje v ciklusu med menstruacijama, ko naj bi bila ženska najbolj plodna. Vendar imamo vsak mesec le okoli 25 odstotkov možnosti za zanositev. Lahko pa si pomagamo zanositi z luno. Ste že kdaj slišale za lunino ovulacijo? Ta nas obišče tisti dan v mesecu, ko je luna v takšnem položaju, kot je bila ob našem rojstvu. To pomeni, da ženska nima samo enega ciklusa plodnosti (ovulacijskega), marveč dva (tudi astrološkega). Ovulacijski se lahko – glede na čustvene pretrese, bolezni, razpoloženje ali stres – krajša ali daljša, astrološki pa ostaja nespremenjen. Poznati morate samo položaj Sonca in Lune v svoji rojstni karti.Slovaški ginekolog in psihiater doktorse je začel v prvi polovici prejšnjega stoletja ukvarjati z neplodnostjo. Zanimali so ga tudi 'problemi plodnosti' in zanositve v času, ko ženske niso pazile, saj niso hotele zanositi in naj bi bile v tem obdobju najmanj plodne. To je ob menstruaciji, pri uporabi kontracepcije, ob neplodnih dneh (ko ni ovulacije). Bil je tudi astrolog, in tako se je začela njegova raziskovalna pot na področju zanositev ob določeni lunini meni. Luni, starodavni boginji plodnosti in materinstva, je s tem želel vrniti veljavo, ki si jo zasluži.Prišel je do presenetljivega odkritja. Če je ženska rojena ob polni luni, bo tedaj najbolj plodna, kar se zgodi trinajstkrat na leto. Njegova končna ugotovitev je bila, da je od 15 do 30 odstotkov možnosti, da ženska zanosi ob mesečni ovulaciji, okoli 85 odstotkov pa, da ob lunini. Če pa se v določenem mesecu obe ujameta, je zanesljivost spočetja skoraj 98-odstotna. Če nočete zanositi, se morate spolnih odnosov vzdržati 36 ur pred to uro in 12 ur po njej.Dr. Jonas je pojasnil tudi, zakaj so naravne metode kontracepcije, kot so metoda bazalne telesne temperature in opazovanje sluzi materničnega vratu, nezanesljive. Poleg tega njegova metoda zmanjšuje odvisnost žensk od kontracepcijskih tablet, ki marsikateri škodujejo, saj imajo lahko neprijetne stranske učinke. Metoda z luninimi plodnimi ciklusi je povsem naravna in neškodljiva.A čeprav veste, kdaj je vaša lunina ovulacija, še vedno velja, da se sprostite in uživajte v spolnosti, ne glede na položaj lune. Ko vaša glava ne bo obremenjena, je možnost lepega dogodka veliko večja.