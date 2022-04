Lunin vozel v sedmi in osmi hiši

S severnim luninim vozlom v 7. hiši sta človekova individualnost in osebnost dobro razviti, čeprav je plah ali samotarski. Uči se razvijati šarm in diplomacijo, odkriti mora skrite darove za umetnost kompromisov. Partnerstva so zanj pomembna, izbirati pa jih mora pazljivo, saj je osrednja tema tega položaja žrtvovanje za drugega.

Ima magnetno privlačnost in njegov partner je lahko močan, svetovljanski ali zahteven, lahko pa poveča njegovo premoženje. Pritegne pozornost in se lahko ima za pomembnega, a si mora prizadevati za dosego položaja. Ambiciozen je, a včasih prezre področja, na katerih bi se moral izboljšati. V preteklem življenju je moral skrbeti samo za svoje misli in dejanja. Zdaj se mora naučiti več o požrtvovalnosti, sodelovanju in partnerstvu, čeprav se hrepeneče spominja nekdanje svobode.

Prirojeno samozavest in moč, ki si ju je nabral, mora zdaj uporabiti za druge. Čeprav ga mika, da bi se ukvarjal samo s seboj, je ob tem nesrečen. Nazadnje spozna, da mu prinese največjo izpolnitev, če se osredotoči na pomoč drugim, zlasti zakoncu. Paziti mora tudi na pretirano odvisnost od drugih. Za ohranjanje srečnega zakona potrebuje posebnega partnerja, ki ne ovira njegovega neodvisnega duha. Morda partnerja nista uradno poročena oz. sta ločena geografsko ali v duhu.

Severni vozel v osmi hiši prinaša nadarjenost za posel, delo s številkami, raziskovanje ali delo s starimi stvarmi. Tak človek ima navadno odlično materialno zaščito, saj privlači radodarne partnerje, čeprav imajo nadzor nad njegovim življenjem.

Za zadovoljevanje materialnih potreb se mu odpira veliko poti, vendar doživlja tudi krize na področju osebnih financ, izgublja kapital in mora vsaj enkrat v življenju sprejeti finančno pomoč. Opazno je njegovo nenavadno ravnanje z denarjem; bodisi je malomarno ali niha od stiskaštva do razsipništva. Pri špekulacijah nima sreče. Zadovoljstvo najde na področju okultnega in metafizike. Odpreti bi se moral najrazličnejšim izkušnjam, saj razvija moč, strast in samoobvladovanje. Tak človek je lahko skrajnež ali je neobčutljiv za družabna pravila.

Prizadeva si za status, a vsaka nova materialna pridobitev mu prinese le kratkotrajno zadovoljstvo, kajti tik za vogalom mu že mežika nova. Finančne krize si sledijo tako dolgo, dokler se ne zadovolji s tistim, kar lahko uporabi v tem trenutku. V preteklosti morda ni cenil vrednot drugih ljudi. Z zapravljanjem podedovanega premoženja je morda zanetil sovraštvo sorodnikov. Težave si nakoplje tudi z nenasitnimi seksualnimi željami. Če ne obvlada svoje posesivnosti in teženj po razbrzdanem življenju, mu to prinaša preizkušnje, dokler ne dopusti, da se njegov stari vrednostni sistem preobrazi. Njegova karmična naloga je, da preseže potrebo po dobičkih in se uglasi z vrednotami drugih. Najbolj ga ovira, če se togo oklepa okostenelih navad in noče poslušati tistih, ki ga imajo radi.