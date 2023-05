Lunin mrk: ničesar ne začenja, ampak prinaša nekaj iz preteklosti

Tokratni lunin mrk bo viden v Afriki, Aziji, Avstraliji, tudi v delu Evrope. Kjer je viden, tam bo njegov vpliv nekoliko močnejši in bo prinesel večje in pomembnejše posledice preteklosti. Ker se dogodi v znamenju škorpijona, je lahko vezan na vojne teme, finančne spremembe, obljublja neko krizo na omenjenih območjih, ki pa lahko zaradi vpletenosti Urana prinaša tudi nekakšno osvoboditev.

V nasprotju s sončevim mrkom ničesar ne začenja, ampak prinaša do polnosti, vidnosti nekaj, kar ima korenine v preteklosti. Lahko smo videli, kako je bil lunin mrk na Algolu povezan z vojno v Ukrajini, ki ima korenine v preteklosti.

Mrk prinaša na plan posledice preteklosti. FOTO: Pepmiba, Getty Images

Pri nas tokratni lunin mrk ne bo viden, saj bo Luna, ko se dogodi, pod horizontom, torej skrita očem. Bo pa v deseti hiši karte Slovenije, kar prinaša pozornost na vlado, odločujoče, da se s kvadratom veže na Jupiter v osmi, to povzroči ovire pri načrtih, vezanih na davek ali denar iz tujine. Se pa mrk harmonično veže na opozicijo iz prve in sedme hiše, tako se bo kljub vsemu odprla pomembna kombinacija, povezovanje in usklajevanje nasprotno mislečih.

Slovenska konjunkcija Venere in Marsa

V karti luninega mrka je izpostavljena slovenska konjunkcija Venere in Marsa, tako se zdi, da nas čaka nekaj mesecev, ko bomo zadovoljni s svojimi športniki, lahko nas veselijo mladi ali smo ponosni na umetnike. Spet bo šport povezal Slovence.

Če vas zanima, kako bo tokratni mrk deloval na vas, daste njegovo stopinjo, ki je tokrat skoraj 15. stopinja škorpijona (14 stopinj in 58 minut), v svojo karto in ugotovite, v katero vašo hišo pride. Kjer je mrk, tam se bodo pokazale posledice preteklih odločitev in delovanja. Če bo ozko osebno vezan na vaše osebne planete, se bodo te posledice pokazale bolj konkretno, očitno. Če se veže na problematično točko vaše karte, bodo posledice naporne, če na prijetno, bolj prijetne. Če se bo dogodil mrk denimo v vaši prvi hiši, bodo posledice vezane na vas osebno, v drugi na finančno področje, v tretji odnose z brati, sestrami, potovanji, izobraževanjem, sosedi, v četrti z domom, v peti z otroki, hobiji, ljubljeno osebo, v šesti na delo, delovno okolje, zdravje, v sedmi na partnerstvo, v osmi na finančna vlaganja ali zavarovalnice, v deveti vas bodo lovile posledice, vezane na pravne odločitve ali visoko izobraževanje, če pride v deseto, se bo treba soočati s posledicami statusnih odločitev, če ga boste imeli v enajsti hiši, boste trpeli posledice, vezane na pretekle vizije in družbeno udejstvovanje, v dvanajsti bodo vezane na neko skrivnost ali ustvarjalne projekte.